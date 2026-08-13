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Fútbol

Marquinhos hizo historia con el PSG y se acerca a los registros históricos de Lionel Messi

agosto 13, 2026
Por: David Lozano
Marquinhos rompió récord con el PSG - EFE
Marquinhos rompió récord con el PSG - EFE
Marquinhos alcanzó la cifra de 40 títulos ganados con el PSG, convirtiéndose en el jugador con más trofeos conquistados con un solo club.

Este miércoles se vivió un enfrentamiento entre dos de los mejores equipos de Europa. El Aston Villa, campeón de la Europa League, plantó cara al mejor equipo del mundo, el PSG, pero los vigentes reyes de la Champions League terminaron llevándose el trofeo de la Supercopa de la UEFA.

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El triunfo del PSG trajo consigo una historia relevante, más allá de que el club siga ganando títulos temporada tras temporada. Su capitán, Marquinhos, sumó uno nuevo y, al lograrlo con el PSG, equipo en el que está desde 2013, hizo historia.

Marquinhos alcanzó la cifra de 40 títulos ganados con el PSG, convirtiéndose en el jugador con más trofeos conquistados con un solo club. Superó así a Hossam Ashour, quien ganó 39 con el Al-Ahly.

Cabe aclarar que hay debate en torno a este récord, ya que Lee Casciaro ganó 63 títulos jugando toda su carrera en un solo club, el Lincoln Red Imps. Sin embargo, la liga de fútbol de Gibraltar no está considerada como una competición de primera división.

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Con esto, Marquinhos puede fijar su objetivo en Lionel Messi. El argentino tiene el récord de mayor cantidad de títulos ganados por un jugador en total. Según la mayoría de los registros, Messi suma actualmente 48 títulos oficiales. Eso sí, cabe recordar que aún no se ha retirado.

Finalmente, cabe resaltar que Marquinhos comenzó su carrera en Corinthians y, tras ganar la Copa Libertadores 2012, llegó a la Roma por 3 millones de euros, donde jugó como titular y consiguió un subcampeonato de la Copa Italia en su única temporada con el club. En julio de 2013 firmó un contrato de cinco años con el París Saint-Germain F. C., tras el pago de casi 32 millones de euros por su pase, una de las transferencias más caras realizadas por un futbolista menor de veinte años.

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