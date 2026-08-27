El portero de Santa Fe que fue héroe ante River Plate en Copa Sudamericana lo perdió todo tras el terremoto en Colombia

Independiente Santa Fe de Colombia hizo historia al eliminar a River Plate en los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Tras el empate 1 a 1, el equipo 'cardenal' logró superar en una reñida tanda de penaltis al club porteño en su propia casa.

Weimar Asprilla, el portero del equipo colombiano, se consagró como gran figura de su equipo tras ser crucial en la victoria ante River Plate por los octavos de final de la Copa Sudamericana este miércoles.

VEA TAMBIÉN Confirmados los días y horarios de los cuartos de final de la Copa Sudamericana con Santa Fe como único representante por Colombia o

El guardameta fue el encargado de anotar el último penalti con el que su equipo logró el pase histórico a cuartos de final del torneo continental.

No obstante, Asprilla semanas atrás sufrió en primera persona el fuerte terremoto del pasado 10 de agosto en territorio colombiano de magnitud 7,4.

El portero, originario de Chocó, tuvo que sufrir las consecuencias del sismo que tuvo como epicentro San José del Palmar.

Un día después del terremoto, Asprilla contó que su familia sufrió muchas pérdidas materiales.

VEA TAMBIÉN Empresarios argentinos admiten corrupción en la FIFA para evitar juicio en Estados Unidos o

"Salir a entrenar y no saber si tu papá y tu mamá están vivos", dijo en una entrevista con el canal público de Colombia.

"Ellos corrieron con la suerte de salir a tiempo, se perdieron muchas cosas materiales, pero para mí lo más importante es que ellos están vivos", indicó.

Asprilla también contó que tuvo que enviar a su mamá a Medellín y a su papá a Bahía Solano para resguardarlos tras perder varias cosas por el terremoto.