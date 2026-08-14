Hermanos venezolanos sobreviven a terremoto en Colombia tras perder a varios familiares en Venezuela: "Los sismos nos persiguen"

Winder y Deivi Delfín, dos hermanos de origen venezolano de 15 y 17 años, lograron sobrevivir al terremoto que golpeó Colombia pocas semanas luego de perder a familiares en los sismos que ocurrieron en el régimen de Venezuela.

La tragedia ahora, los toma por sorpresa nuevamente en Cali, ciudad a la que llegaron buscando empezar una nueva etapa tanto ellos como su padre.

Los adolescentes vivieron el terremoto ocurrido en Venezuela el 24 de junio, suceso que culminó con la muerte de su madre, su hermano menor y su abuela. Luego de aquella pérdida, los hermanos se fueron a Colombia para encontrarse de nuevo con su padre y rehacer sus vidas lejos del lugar donde habían sufrido la tragedia, esto según la BBC.

No obstante, esa nueva etapa desde cero duro poco tiempo. Los hermanos se estaban en Cali en el momento que el terremoto de magnitud 7,4 sacudió a la ciudad y parte de Colombia. El movimiento de nuevo despertó el miedo que pasaron pocas semanas atrás y los enfrentó otra vez a un escenario de emergencia.

“Los terremotos nos persiguen”, fueron palabras de los adolescentes al explicar su experiencia. La frase sin duda detalla el impacto emocional de haber experimentado dos grandes terremotos en tan corto tiempo y, sobre todo, luego de una pérdida familiar devastadora.

La historia de Winder y Deivi es ya uno de los relatos más dramáticos que han podido surgir tras el terremoto en Colombia. Su caso representa de igual forma, la situación de muchas familias venezolanas que, luego de irse del lugar donde nacieron, se encontraron con una nueva emergencia lejos de sus hogares.

La tragedia por la que pasaron antes dejó a dos hermanos sin su madre y otros integrantes de su familia. Además de enfrentar el impacto psicológico de esa pérdida, han tenido que enfrentar el miedo de volver a estar atrapados en una zona afectada por un terremoto.

Esta experiencia de igual forma, deja ver el relieve que muchos sobrevivientes han tenido que lidiar, más con las consecuencias de una catástrofe a la vez que intentan reconstruir sus vidas.