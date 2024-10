El extraño pedido de Iker Casillas en medio de la polémica que ha desatado la nueva película Joker 2: "Me tienen la cabeza loca"

Iker Casillas es considerado uno de los mejores porteros del mundo. El exarquero español se destacó como gran figura de su selección y el Real Madrid, conquistando el Mundial de Sudáfrica 2010 y varias Champions League.

El exguardameta se ha caracterizado en el último tiempo por su sinceridad a la hora de hablar en redes sociales y recientemente protagonizó una particular situación en ese sentido.

En medio de la repercusión que ha generado la película Joker 2, estrenada días atrás en los cines del mundo, el ex Real Madrid hizo una extraña publicación que llamó la atención de sus seguidores.

La nueva película de DC, producida por Warner, ha desatado una ola de críticas a favor y en contra, principalmente en redes sociales. Lo cierto es que no ha tenido la repercusión que se esperaba en las salas de cine, registrando desde su estreno números muy bajos de audiencia.

Es por eso que Casillas pidió a sus seguidores una recomendación sobre si ver o no el nuevo largometraje. Lo hizo a través de una encuesta, que publicó en su cuenta de X, y la cual derivó en miles de comentarios a favor y en contra.

“A ver, que me tienen la cabeza loca! Los que hayáis visto JOKER 2 (GUASÓN 2), decidme”, escribió.

El exguardameta publicó la pregunta con dos opciones: “Vete a verla, Iker” y “Quédate en casa”.

Miles de personas acudieron a votar y finalmente ganó por amplia mayoría la opción de no ir a ver la producción audiovisual.

De los casi 4 mil votos, el 78% recomendó “quedarse en casa”, frente al 22%, que le sugirió y a ver la película.

VEA TAMBIÉN Así se vio la dura lesión de portero de La Vinotinto que comparan con la que sufrió Ter Stegen y por la que se perderá las Eliminatorias o

“He visto muchos comentarios malos así que, no creo que la voy a ver. Y la primera parte me gustó mucho”; “Iker ve a ver La Sustancia en su lugar”; “Yo no iría, no vale la pena lo que le salva es la actuación de Joaquin Phoenix”, fueron algunos de los comentarios.