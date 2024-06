El jugador promesa que será baja en la Copa América por falta de la autorización de su padre para salir del país

La edición número 48 de la Copa América comenzará el próximo 20 junio en Estados Unidos y las 16 selecciones que disputarán este certamen (10 de Conmebol y, por primera vez, seis equipos de Concacaf), ya se preparan para quedarse con el trofeo.

Antes del inicio de la competencia, las selecciones se encuentran realizando partidos de fogueo para estar a punto del certamen, la única que no está jugando amistosos es Venezuela, debido a una decisión “estratégica” de su técnico Fernando "Bocha" Batista.

Uno de los combinados que está jugando los partidos amistosos es Bolivia, quien cayó ante México 1-0 y ante Ecuador 3-1, le queda un partido más antes de la Copa América y es frente a Colombia el próximo 15 de junio.

Además a las derrotas, la Federación Boliviana de Fútbol dio a conocer a través de un comunicado de prensa que sufrirá una baja importante de cara al certamen y todo por temas legales que le impiden al futbolista salir del país.

Se trata de la joven promesa Moisés Paniagua quien, con tan solo 16 años, ya está en el radar del técnico de la absoluta boliviana, el brasilero Antonio Carlos Zago, pero que debido a que no es mayor de edad, necesita el permiso de sus padres para poder salir y esto no se pudo concretar.

De acuerdo con el diario argentino Olé, el padre del futbolista boliviano no se encuentra en el país, por lo que no pudo firmar el permiso de salida del jugador y por ende, quedó desafectado de la convocatoria para los amistosos y la Copa América.

“El jugador Moisés Paniagua no formará parte de la delegación que disputará los amistosos internacionales y de Copa América debido a que, al no contar con la mayoría de edad, y al estar ausente del país uno de los padres, no pudo concluir con los trámites exigidos para el visado de ingreso a los Estados Unidos de América”, aseveró la Federación Boliviana de Fútbol en un comunicado.

Bolivia integra el grupo C de la Copa América junto a Estados Unidos, Uruguay y Panamá y debutará el domingo 23 de junio frente a los locales.