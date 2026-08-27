NTN24
Jueves, 27 de agosto de 2026
Jueves, 27 de agosto de 2026
Estados Unidos

Trump renombra al Lago Ontario que comparte con Canadá como Lago América y ordena eliminar su nombre de los registros federales

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
La medida afecta la denominación usada por el Gobierno de Estados Unidos, pero Canadá no está obligado a reconocer el nuevo nombre.

Donald Trump ha firmado este jueves una orden ejecutiva que sirve para que el Gobierno renombre de forma oficial el lago Ontario como “Lago América”, en una nueva medida que, de nuevo, pone en tensión la relación con Canadá.

o

La orden instruye al secretario del Interior, Doug Burgum, y a la Junta de Nombres Geográficos de Estados Unidos a desarrollar los trámites que se requieren para modificar la denominación en el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS) y retirar las referencias a “Lago Ontario” de los registros federales de Estados Unidos.

El cambio llega luego de que Trump hiciese el anuncio el pasado martes de que estaba pensando en cambiar el nombre del lago, en medio de la disputa comercial entre Washington y Ottawa. Tras dos días, el mandatario hizo esa propuesta en una orden formal.

El documento asegura que el lago constituye un recurso estratégico para Estados Unidos y resalta su importancia para el comercio, la navegación, la generación de energía y el suministro de agua. Trump de igual forma argumenta que Estados Unidos hace una parte importante de las inversiones que están destinadas a proteger los Grandes Lagos.

La orden además establece que, dentro de un plazo de 30 días, el Departamento del Interior tendrá que coordinar con la Junta de Nombres Geográficos las acciones requeridas para incorporar de forma oficial “Lago América” al sistema federal de denominaciones.

Pero el alcance de la medida tiene un límite muy a tener en cuenta: Estados Unidos no puede imponer de forma deliberada el nuevo nombre a Canadá.

o

El lago Ontario está ubicado en la frontera entre el estado de Nueva York y la provincia canadiense de Ontario. Los dos países comparten su administración y usan mecanismos binacionales para gestionar aspectos que tienen relación con sus aguas. Por ello, la decisión de Washington exclusivamente determina cómo va a ser identificado por las instituciones federales de los Estados Unidos.

La disputa llega también en un momento especialmente delicado entre los dos países. Washington y Ottawa pasan por un momento de conflicto comercial que se agravó luego del fracaso de las negociaciones y la imposición de nuevos aranceles estadounidenses a productos de Canadá.

Trump usó ya una estrategia parecida en el transcurso de su segundo mandato al ordenar que el Gobierno de Estados Unidos adoptara “Golfo de América” para el cuerpo de agua llamado internacionalmente como golfo de México. En determinado caso, el cambio de igual forma quedó limitado al uso oficial estadounidense y no detalló la denominación empleada por otros países.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Canadá

Donald Trump

Internacional

Orden

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así fue el poderoso mensaje del Comando Sur de Estados Unidos a Colombia tras arribo del general Francis L. Donovan

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Bomba de tiempo en Venezuela? Aumenta descontento por el manejo del régimen frente a la crisis

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Estados Unidos endurece sus controles migratorios: la solicitud de visas y asilo será más rigurosa

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Caguaripano: la historia del capitán que no se doblegó a la dictadura y que permanece en prisión

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Aumenta la presencia militar de Estados Unidos en país cercano de Cuba: “El tablero es estratégico”

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Impactantes imágenes de avalancha en Nepal - Foto captura videos
Nepal

Así se vio, desde diferentes ángulos, la impactante avalancha que arrasó a Nepal

Avalancha en Nepal | Foto: EFE
Nepal

Entre el lodo, hielo y el pánico: así se vivió la tragedia tras la impresionante avalancha en Nepal

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella anuncia operación contra estructura de ‘Calarcá’ en Guaviare: reporta “ocho terroristas” muertos y la incautación de armas

Bandera de Nicaragua (EFE)
Nicaragua

Así como Venezuela soportó su economía en el petróleo, Nicaragua parece haber encontrado su propio salvavidas

Documento expone condescendencias del gobierno Petro a criminales en la cárcel - Foto: EFE/Canva
Gustavo Petro

Entre lujos y privilegios: así fueron tratados los criminales en la cárcel durante el gobierno Petro

Más de Actualidad

Ver más
Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez | Foto: EFE
Diálogos Venezuela

Senadores de Estados Unidos piden que nueva mesa de diálogo en Venezuela conduzca a elecciones

Enrique Márquez, excandidato presidencial y exprisionero político venezolano - Foto: EFE
Enrique Márquez

"Este pacto no está cerrado": dirigente político Enrique Márquez sobre su propuesta para la transición democrática en Venezuela

Abelardo de la Espriella - EFE
Gobierno de Colombia

Granadas y ataques con drones: así han sido las primeras operaciones de Abelardo de la Espriella contra criminales

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Brasil y México vuelven a defender los crímenes de la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez | Foto: EFE
Diálogos Venezuela

Senadores de Estados Unidos piden que nueva mesa de diálogo en Venezuela conduzca a elecciones

Enrique Márquez, excandidato presidencial y exprisionero político venezolano - Foto: EFE
Enrique Márquez

"Este pacto no está cerrado": dirigente político Enrique Márquez sobre su propuesta para la transición democrática en Venezuela

El jugador Lionel Messi del Inter Miami- Foto: EFE
Fútbol

Messi regresó a las canchas tras la muerte de su padre y se encontró con prolongada ovación al pisar el campo

Abelardo de la Espriella - EFE
Gobierno de Colombia

Granadas y ataques con drones: así han sido las primeras operaciones de Abelardo de la Espriella contra criminales

Una mujer limpia el exterior de locales comerciales cerrados en Macuto (La Guaira, Venezuela) - Foto de referencia: EFE
La Guaira

Duro golpe al sector productivo de La Guaira: 80% de las empresas reporta caída de ingresos tras los terremotos

Máquina de recolección de escombros trabajando en una zona afectada por los terremotos registrados en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Advierten que estructuras dañadas por terremotos en Venezuela no deben ser intervenidas sin estudios técnicos

Atacan a un policía en Colombia / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

¿Legítima defensa o respuesta desmedida? Polémica por la muerte de joven que intentó degollar a un policía

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023