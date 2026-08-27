Trump renombra al Lago Ontario que comparte con Canadá como Lago América y ordena eliminar su nombre de los registros federales

Donald Trump ha firmado este jueves una orden ejecutiva que sirve para que el Gobierno renombre de forma oficial el lago Ontario como “Lago América”, en una nueva medida que, de nuevo, pone en tensión la relación con Canadá.

La orden instruye al secretario del Interior, Doug Burgum, y a la Junta de Nombres Geográficos de Estados Unidos a desarrollar los trámites que se requieren para modificar la denominación en el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS) y retirar las referencias a “Lago Ontario” de los registros federales de Estados Unidos.

El cambio llega luego de que Trump hiciese el anuncio el pasado martes de que estaba pensando en cambiar el nombre del lago, en medio de la disputa comercial entre Washington y Ottawa. Tras dos días, el mandatario hizo esa propuesta en una orden formal.

El documento asegura que el lago constituye un recurso estratégico para Estados Unidos y resalta su importancia para el comercio, la navegación, la generación de energía y el suministro de agua. Trump de igual forma argumenta que Estados Unidos hace una parte importante de las inversiones que están destinadas a proteger los Grandes Lagos.

La orden además establece que, dentro de un plazo de 30 días, el Departamento del Interior tendrá que coordinar con la Junta de Nombres Geográficos las acciones requeridas para incorporar de forma oficial “Lago América” al sistema federal de denominaciones.

Pero el alcance de la medida tiene un límite muy a tener en cuenta: Estados Unidos no puede imponer de forma deliberada el nuevo nombre a Canadá.

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El lago Ontario está ubicado en la frontera entre el estado de Nueva York y la provincia canadiense de Ontario. Los dos países comparten su administración y usan mecanismos binacionales para gestionar aspectos que tienen relación con sus aguas. Por ello, la decisión de Washington exclusivamente determina cómo va a ser identificado por las instituciones federales de los Estados Unidos.

La disputa llega también en un momento especialmente delicado entre los dos países. Washington y Ottawa pasan por un momento de conflicto comercial que se agravó luego del fracaso de las negociaciones y la imposición de nuevos aranceles estadounidenses a productos de Canadá.

Trump usó ya una estrategia parecida en el transcurso de su segundo mandato al ordenar que el Gobierno de Estados Unidos adoptara “Golfo de América” para el cuerpo de agua llamado internacionalmente como golfo de México. En determinado caso, el cambio de igual forma quedó limitado al uso oficial estadounidense y no detalló la denominación empleada por otros países.