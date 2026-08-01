Atentado terrorista en Cúcuta: un camión con explosivos estalló frente al comando de la Policía y deja al menos 11 heridos

Este sábado, Colombia amaneció con un nuevo episodio de violencia tras el atentado con bomba explosiva en Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, a tan solo días de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

Según han informado medios locales, el atentado ocurrió en horas de la madrugada en el comando de la Policía de Norte de Santanter, en el barrio Tasajero, en Cúcuta. El ataque con un camión cargado con explosivos y una ofensiva armada dejó al menos 11 personas heridas.

De acuerdo a las declaraciones entregadas por el secretario de Seguridad del departamento de Norte de Santander, George Quintero, entre los 11 heridos se encuentran varios uniformados.

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"En este momento tenemos ocho personas lesionadas de la policía y tres personas particulares. Es un hecho atroz, violento y es lamentable lo que pasó", agregó el funcionario.

Por su parte, el director general de la Policía, el general William Rincón, afirmó que ya se encuentra en Cúcuta para verificar de primera mano "la situación de orde público y acompañar a nuestros policías heridos y a sus familias, tras el cobarde y despiadado ataque terrorista que dejó ocho uniformados lesionados y la muerte de un canino inocente".

"Atentar contra quienes velan por la seguridad de los colombianos es un ataque contra la tranquilidad de todos. Ya están desplegadas todas las capacidades institucionales para identificar y capturar a los responsables, quienes deberán responder ante la justicia", agregó.

Las autoridades ofrecen una recompensa equivalente a más de 32.000 dólares por información que conduzca a la captura de los responsables.