El sorprendente cambio de imagen de la boxeadora argelina Imane Khelif tras polémica por su género en los Juegos Olímpicos

La boxeadora argelina Imane Khelif, quien fue blanco de críticas durante los Juegos Olímpicos por su apariencia física e incluso puso en debate su género por un hiperandrogenismo que padece, sorprendió al mostrarse con un llamativo cambio de imagen.

Cabe recordar que la deportista presentó en los últimos días una denuncia por el ciberacoso que ha sufrido desde el inicio de la competencia, en la que se le acusó de ser transgénero luego de la pelea que tuvo con la italiana Angela Carini, quien solo duró 46 segundos en el ring.

Khelif publicó en sus redes sociales los resultados de su sorprendente cambio de imagen con un video que generó todo tipo de reacciones, dada la diferencia de su nuevo look con el que mostró durante las justas.

En el video aparece la boxeadora golpeando con sus guantes la cámara antes de mostrar su nuevo look. Allí aparece Khelif con su cabello completamente liso, muy diferente a las trenzas que exhibió compitiendo en la capital francesa.

La deportista aparece muy bien peinada y también maquillada por una reconocida marca de belleza.

La compañía aclaró en la publicación que el objetivo del cambio de la medallista olímíca no es es encajar en los estándares de belleza femeninos.

"Para conseguir su medalla no tuvo tiempo que perder en salones de belleza o compras. Ella nunca sintió la necesidad de ajustarse a esos estándares para demostrar su existencia", dice la publicación.

"Al cambiar su apariencia, no buscó cambiar su apariencia para encajar en los moldes en los que el mundo quiere atraparnos. Su mensaje es mucho más profundo: la vestimenta no hace al monje y la apariencia no revela la esencia de una persona. Puede ser femenina y elegante cuando quiere, pero sobre el ring no necesita adornos ni tacones altos. Sólo necesita estrategia, fuerza y pegada, que es la esencia de su personalidad", añade la publicación de Beauty Code.