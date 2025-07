"Nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno": acusaciones, tensiones y grietas en el Gobierno durante polémica intervención del presidente Petro

Este martes 15 de julio, en una intervención televisada por cadena nacional y un posterior consejo de ministros transmitido por cadena pública, el presidente colombiano Gustavo Petro generó controversia con sus declaraciones al abordar diversos temas, desde política exterior hasta conflictos internos en su gobierno.

Petro arremetió fuertemente contra Estados Unidos por la reciente creación de una prisión para migrantes irregulares, contra las Entidades Promotoras de Salud (EPS), especialmente contra la compañía Keralty, propietaria de Sánitas, y contra miembros de su propio gobierno, como la vicepresidenta Francia Márquez.

Estas son algunas de sus polémicas declaraciones:

Alligator Alcatraz

“¿Entonces cómo nos van a tratar? ¿Como esclavos con cadenas en los aviones persiguiéndonos en las calles de Nueva York? ¿Mataron a una señora colombiana por eso? ¿Ustedes creen que somos inferiores y se creen por piel blanca que son raza superior? Eso se lo cree solo Hitler. Y hay que cambiar eso. Ya dijeron los demócratas, la señora que fue a visitar la cárcel de Alcatraz en la Florida. Es un crimen contra la humanidad. No lo cometan, por favor. Aquí hablamos de democracia y libertad. Tanto los anglosajones que llegaron en las barcas puritanas como los latinoamericanos que estamos aquí desde hace 30.000 años”.

Traslado de la estatua de la libertad de Nueva York a Cartagena

“Estamos de acuerdo en lo que toca: democracia y libertad. Si no esa estatua de Nueva York hay que trasladarla a Cartagena. Porque los que sí lucharon por la libertad eran los negros que fundaron el primer territorio libre de América, toda, que queda cerca de Cartagena y se llama San Basilio de Palenque, que este gobierno por fin volvió un municipio”.

Oriente Medio

“La ética humana prohíbe eso. Europa debe quitarle el apoyo a Israel. Si no, no es demócrata y está anulando los resultados de la Revolución Francesa y de la época democrática. Están abriéndole el camino otra vez a Hitler y un ciudadano norteamericano de raza, que no existe, sino de piel blanca, que estuvo detrás de las filas de Washington. Entonces me quieren quitar la visa cuando yo no he hecho lo mismo de Washington. ¿O no se levantó una armada contra un rey? Y por la justicia y por la libertad y por la democracia. ¿Nosotros no hicimos lo mismo? Desde Bolívar hasta nosotros. Y aquí gobernamos, porque yo he peleado por la democracia y la libertad, y por la independencia nacional”.

Traición de los ministros

“El señor Alejandro Gaviria no hizo caso. Y era sobre la situación financiera de las EPS. Y mira ahora, Alejandro, también me traicionó, pero ya es de poca monta, porque creo que la mayoría de mis ministros y ministras me han traicionado en este gobierno. No se educaron en el servicio público, son tecnócratas, aristócratas, que se pusieron al servicio o de la pereza o del gran capital en Colombia, porque les da miedo que no los empleen después. Eso les pasa a muchos ministros. Entonces el presidente tiene que vigilar y regañar. Pero aquí Alejandro Gaviria fue ministro de Educación y se dedicó a quitarle la función al ministro de Salud, que estaba buscando arreglar esto”.

Las EPS

“Y sacar como excusa una mentira, ahora lo van a ver. Simplemente se llevaron el billete, que el ministro, en contra de mi voluntad hay que decirlo, les hizo crecer mucho, subiendo la UPC por encima de la inflación, y se robaron la plata, que nosotros mismos dimos. Crimen. Crimen porque mata a colombianos. Y mata a niños en masa en Colombia. Son crímenes de lesa humanidad. ¿Qué está pasando que no investigan penalmente? ¿Les da miedo porque son ricos? ¿O porque ponen el billete debajo no sólo del político? Está prohibido que una empresa como keralty le pague a los políticos. El político que recibe ese dinero es un criminal, le está atacando la vida de Colombia. Y el dueño de keralty es un criminal en Colombia, y debe irse. Porque aquí está prohibido financiar las campañas con dineros extranjeros”.

Venganzas y vendettas dentro de su gobierno

“Problema del mundo. Porque no tenemos que (...) Bueno, también nos trajo esto. Entonces aquí hay venganza por doquier. Y hoy la estoy sufriendo. Vendetta. Vendetta social, vendetta política y vendetta personal. ¿O no? Vendetta entre nosotros. Por eso los mayores problemas de este gobierno es la pelea de vendetta. A muerte, pues desestiman a las personas. Más en las mujeres, oiga. Nosotros tenemos que demostrar que el poder debe ser de las mujeres. Ya me van a levantar a palo mañana, pero aquí sabemos cómo es. Yo me paso el 80% de mi tiempo en la Alcaldía, no tanto, en la Presidencia, atendiendo los problemas de los conflictos entre las mujeres. Internos, no de afuera. Esto es terrible. Yo me canso. Tanto problema afuera. Y ahí sí la prensa aprovecha además, porque acaba de destrozar a todas. A las mujeres de este gobierno las destroza la prensa”.

Vicepresidente Francia Márquez

“La señora vicepresidente me dice que se va y renuncia si yo pongo a Florián y a la señora Amaranta Hank, que además me hizo pasar una penota porque en las elecciones ni más ni menos que con la Esperanza Gómez me dijeron que se podían quedar conmigo. Y eso no es igualdad, hermano. Y los funcionarios de Francia siguen en el Ministerio. Y sigue sin ejecutar. Y el problema está en el fondo”.

“Nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales (...) Le prometí a Florián que iba a ser viceministro. Ustedes lo están echando, a un dirigente que lucha por la igualdad humana en el mundo, perseguido en Colombia. Y a la señora Alejandra Umaña ni la dejaron trabajar, que es amaranta Hank, porque era webcam. ¿Entonces quién va a arreglar los problemas de las webcam si no es alguien que ha sufrido lo que pasa con las webcam”.