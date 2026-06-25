Entrenador de Portugal elogia a la selección Colombia y asegura que Miami será testigo de "un gran partido"

A puertas de disputar uno de los partidos más esperados de la fase de grupos del Mundial de 2026, el entrenador de Portugal no pudo evitar rendirse ante su próximo y último rival, la selección de Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo y encabezada por James Rodríguez y Luis Díaz.

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Tras golear a Uzbekistán, el técnico español Roberto Martínez ya tiene la concentración puesta en la 'Tricolor'.

Para el dirigente del conjunto 'luso' el compromiso que enfrentará contra Colombia va a ser un "gran partido" debido a lo que representa el conjunto cafetero.

En la rueda de prensa, Martínez afirmó cuando fue cuestionado sobre la 'Tricolor': "a Colombia la voy a descubrir ahora, el gran talento individual. Jugadores que están en muy buenos vestuarios en Europa, que conocemos muy bien".

"Que están en momentos de forma fantásticos y todos sabemos que la selección colombiana adora estar en torneos como un Mundial y son selecciones referencia", añadió.

Martínez también explicó que ahora Portugal lo que debe de hacer es descansar porque "veremos un gran partido en Miami".

Sin embargo, no fue el único del plantel portugués en rendirse ante los subcampeones de América, ya que el futbolista Renato Veiga también habló maravillas del conjunto colombiano.

En zona mixta, el defensa dijo: "sabemos que Colombia tiene una selección fuerte, eso toda la gente lo sabe y hay que preparar el partido de la mejor manera".

Portugal viene de derrotar con una dura goleada 5-0 a Uzbekistán enderezando de esa manera su camino en el torneo luego de haber empatado 1-1 con República del Congo en su debut en el Mundial de 2026.

Mientras que Colombia tuvo un debut soñado y le ganó 3-1 a Uzbekistán y en su reciente partido con el Congo le ganó 1-0, sellando de esta manera su clasificación a los dieciseisavos de la competencia más importante del mundo.

Ahora los 'lusos' y los cafeteros se medirán cara a cara este sábado 27 de junio en el famosos Hard Rock Stadium en Miami, en donde los dirigidos por Néstor Lorenzo intentarán mantener el liderato del Grupo K y pasar con nueve puntos perfectos.