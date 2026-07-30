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Jueves, 30 de julio de 2026
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Foro Penal

Foro Penal informa que en Venezuela hay 379 presos políticos: 14 casos en la última semana

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Logo de la ONG venezolana Foro Penal - EFE
Logo de la ONG venezolana Foro Penal - EFE
La ONG sostuvo que entre los detenidos hay 353 hombres y 26 mujeres, de los cuales 219 son civiles y 160 militares.

La organización Foro Penal informó que en Venezuela hay 379 presos políticos hasta el 27 de julio, de acuerdo con su más reciente balance, en el que incorporó 14 nuevos casos registrados durante la última semana.

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El informe detalla que, en ese mismo período, tres personas fueron excarceladas. Del total de detenidos, 157 ya recibieron condena, mientras que 222 permanecen privados de libertad sin una sentencia firme.

La ONG sostuvo que entre los detenidos hay 353 hombres y 26 mujeres, de los cuales 219 son civiles y 160 militares.

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Además, indicó que todos los casos corresponden a adultos y que 40 de los presos tienen nacionalidad extranjera.

Tras la captura y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos, la dictadura venezolana ha excarcelado a múltiples presos políticos.

Los presos políticos son personas arrestadas y encarceladas arbitrariamente por motivos políticos. No solo incluyen a dirigentes opositores, sino también a estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos.

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Suelen ser detenidos sin el debido proceso, sin pruebas justificadas y bajo condiciones denunciadas como violaciones a los derechos humanos.

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