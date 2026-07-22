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Miércoles, 22 de julio de 2026
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Copa Mundial del Fútbol

Esta fue la selección que más puestos subió en el primer ranking oficial tras el Mundial 2026: luce como nueva potencia del fútbol

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA - Foto: EFE
Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA - Foto: EFE
Noruega, liderada por las estrellas de la Premier League Erling Haaland y Martin Odegaard, subió 12 puestos en el escalafón para ahora ubicarse en la casilla 19.

Uno de los datos más importantes que arrojó la última actualización del ranking de selecciones de la FIFA lo protagoniza la selección de Noruega que tuvo un destacado desempeño en el Mundial 2026 que culminó el pasado domingo.

La selección del norte de Europa se convirtió en el equipo que más puestos ascendió en el ranking tras el torneo.

Noruega, liderada por las estrellas de la Premier League Erling Haaland y Martin Odegaard, subió 12 puestos en el escalafón para ahora ubicarse en la casilla 19.

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La mejora de Noruega se explica en el desempeño destacado del equipo en la cita mundialista en la que avanzó hasta la ronda de cuartos de final tras dejar en el camino a Brasil, en los octavos de final, en uno de los más recordados encuentros del campeonato.

Con su progreso en el Mundial y la enorme capacidad que tiene en el ataque, Noruega se perfila desde ya como una potencia del fútbol mundial y una de las selecciones que animará y buscará, incluso, ganar la Eurocopa 2028 y la Copa del Mundo de 2030.

España, que el domingo se proclamó campeona del mundo por segunda vez en su historia, recuperó el primer puesto de la clasificación mundial FIFA. Destronó a Argentina, a la que superó 1-0 en la final en East Rutherford (Nueva Jersey).

La Roja había abandonado el primer puesto del ranking en abril y ahora vuelve a lo más alto. España figura ahora con 1995.88 puntos, mientras que Argentina queda con 1970.37, a 25 unidades, como segunda de un podio donde Francia es tercera (1948.97).

El Mundial 2026 recién terminado provocó varios cambios en el Top 10 de esta clasificación, a la que entra México (10º, +4), en detrimento de Alemania (12º, -2), eliminada en dieciseisavos de final por Paraguay.

Otras de las selecciones que lograron ascender fueron Colombia y Brasil tras quedar eliminadas en octavos de final ante Suiza y Noruega, respectivamente.

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La selección Colombia ascendió desde el puesto 13 al 11 y Brasil pasó del sexto al quinto.

Brasil (5º, +1), Marruecos (6º, +1) y Bélgica (8, +1) ganan un puesto, mientras que Portugal (7º, -2) y Países Bajos (9º, -1) bajan en el ranking.

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