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Jueves, 25 de junio de 2026
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Tenis

¿Wimbledon vs. boicot? La medida que tomó un grupo de tenistas para reclamar mejores premios en los Grand Slam

junio 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Torneo de Wimbledon - Foto: EFE
Torneo de Wimbledon - Foto: EFE
Tanto Sabalenka como Sinner limitaron sus intervenciones en las conferencias de prensa a diez minutos y luego alimentaron la señal televisiva con cinco minutos.

El mundo del tenis enfrenta una tensa situación luego de conocerse que los tenistas se encuentran realizando un boicot mediático para reclamar mejores premios.

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En medio de que se lleva a cabo Wimbledon, algunos tenistas han decidido hacer un boicot para que se den mejores bolsas de premios alegando que el aumento hecho por el torneo del 20% no es suficiente.

La dotación económica de Wimbledon ha aumentado en un 20%, pero no es suficiente para las estrellas del tenis: las figuras de los circuitos ATP y WTA endurecieron su boicot mediático, lanzado en mayo en Roland Garros para reclamar un porcentaje mayor de los ingresos generados por los principales torneos.

Para ese entonces, el boicot consistió en reducir a 15 minutos el tiempo de intervención en las conferencias de prensa del tradicional 'Media Day'.

Ahora el tiempo será más de los 15 minutos, ya que la mayor parte del top mundial anunció que extenderán esa limitación a toda la primera semana de Wimbledon, tercera cita anual del Grand Slam.

Esta medida afectará a los medios que tienen derechos de retransmisión televisiva debido a que las conferencias de prensa del 'Media Day' o las de los postpartidos no suelen durar más de diez minutos.

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Entre los nombres que destacan de los tenistas que participan en el boicot se encuentran los de la bielorrusa Aryna Sabalenka y el italiano Jannik Sinner, ambos número uno en sus respectivos rankings.

Tanto Sabalenka como Sinner limitaron sus intervenciones en las conferencias de prensa a diez minutos y luego alimentaron la señal televisiva con cinco minutos.

Pero algunos jugadores teóricamente implicados en esta protesta rompieron esa limitación, como la luego campeona de Roland Garros, la rusa Mirra Andreeva, que superó ampliamente esos quince minutos de intervención.

Sin embargo, la elección del alargue de los minutos en las conferencias de prensa no es algo al azar. Es una alusión directa al porcentaje, poco menos del 15%, que los tenistas reciben de los ingresos generados por los torneos del Gran Slam.

Su reivindicación apunta a que el porcentaje se eleve a un 22% de aquí a 2030. Ante esto, los organizadores de Wimbledon comentaron en entrevista con la agencia Press Association que: "Estamos sorprendidos y decepcionados por esta acción".

La extensión a Wimbledon del boicot mediático inaugurado en París supone una pequeña sorpresa, después de que la élite del tenis mundial recibiera de manera más bien favorable el aumento de un 20% respecto al año pasado del dinero para premios en Wimbledon, una medida anunciada el 11 de junio.

En un comunicado publicado por sus representantes (agentes de jugadores y el antiguo patrón de la WTA Larry Scott, principalmente), habían celebrado "un paso hacia adelante sincero y significativo" de los organizadores del Grand Slam londinense, que pagará más de 4 millones de euros (4,5 millones de dólares) a los campeones de los cuadros individuales y unos 93.000 euros (105.000 dólares) a los jugadores derrotados en la primera ronda.

Sin embargo, las estrellas del circuito estiman que sus reivindicaciones "estructurales" no han sido satisfechas.

Los 20 jugadores movilizados, de la que ya no hace parte el serbio Novak Djokovic, reclama en particular que, tanto el Abierto de Australia, como el Roland Garros, Wimbledon y el US Open, los involucren más estrechamente en las decisiones que les conciernen, y que inviertan en su "bienestar".

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