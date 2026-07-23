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Jueves, 23 de julio de 2026
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Ganador del Balón de Oro que muchos pensaban que se iba a retirar tras el Mundial 2026 anunció que jugará al fútbol al menos un año más

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
_Luka Modric renueva con AC Milan-Foto: EFE
_Luka Modric renueva con AC Milan-Foto: EFE
El AC Milan confirmó de manera oficial la renovación del contrato de jugador de una de las selecciones que participó en el Mundial.

Tras su participación con la selección de Croacia en la Copa del Mundo 2026 y unos días de descanso en su país natal, el club italiano renovó por una temporada más al ganador del Balón de Oro de 2018, Luka Modric.

Durante su primera temporada en el San Siro (2025-2026), el histórico mediocampista Luka Modric disputó 37 compromisos oficiales y anotó dos goles, consolidándose como la brújula del medio campo y un líder indispensable para el vestuario.

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“El liderazgo y la jerarquía de Luka dentro y fuera de la cancha sigue siendo un pilar fundamental para el proyecto de nuestra institución”, comunicó el club italiano.

En declaraciones entregadas a los medios del club, el futbolista balcánico expresó su satisfacción por entender su paso en la liga italiana:

 

“Me siento afortunado de continuar en un club con tanta historia como el Milan. La motivación sigue intacta y queremos pelear por los primeros lugares en la serie A y en las competiciones europeas”.

El croata, uno de los jugadores más laureados de su generación, seguirá aportando su experiencia a un Milan que busca recuperar protagonismo en la próxima temporada con una cúpula directiva y banquillo renovado con el portugués Rúben Amorim como director técnico.

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En los últimos días, la prensa italiana adelantó que el último partido de Modric con la selección croata podría disputarse el 6 de octubre ante España, en la Nations League, con la intención de centrarse en la que podría ser su última temporada como futbolista.

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