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Viernes, 19 de junio de 2026
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Fútbol colombiano

Equipo histórico de Colombia sorprende al anunciar el cambio de su escudo

junio 19, 2026
Por: Luis Cifuentes
Futbol colombiano - Foto: EFE
Futbol colombiano - Foto: EFE
El equipo justificó la medida en su decisión de rememorar sus inicios.

Un importante e histórico club del fútbol colombiano anunció recientemente el cambio de su escudo, lo que ha generado reacciones entre su afición.

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El equipo justificó la medida en su decisión de rememorar sus inicios cuando se formó como un club del fútbol profesional.

Se trata del Deportivo Independiente Medellín, uno de los equipos de la capital antioqueña que ha sido protagonista en los últimos años en la liga colombiana.

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El equipo de Antioquia publicó un video en el que se observa a un recolector de café narrando la historia del club y los motivos por los cuales deja su actual escudo.

El amateurismo nos vio celebrar, dominar y convertirnos en referentes del fútbol a blanco y negro, y hoy, casi un siglo después, acudimos al llamado de nuestros orígenes para levantar con orgullo el nombre de nuestra ciudad como el estandarte más alto”, dice la publicación.

De esa manera, el club anunció que su escudo llevará el nombre de la ciudad de Medellín sobre un contraste azul, blanco y rojo. Además, llevará las iniciales de Deportivo Independiente Medellín más abajo.

“Volvemos a nuestro primer escudo, el que lleva el nombre de nuestra ciudad, el más ganador del amateurismo y el que dio inicio a la historia más hermosa. Volvemos a nuestras raíces”, indicó el club en redes sociales.

Cabe recordar que el DIM disputará en el segundo semestre la Copa Sudamericana, luego de disputar la Libertadores y terminar en tercer lugar tras finalizar la fase de grupos.

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Los aficionados no recibieron con agrado la decisión, muchos de los cuales incluso pidieron cambios en la dirigencia dados los últimos resultados del club.

Lo único que tiene que cambiar la institución es de dueños, que está nefasta dirigencia se vaya”; ”Por más campañas y expectativa qué quieran generar para volver a ganarse la credibilidad lo mínimo es armar un equipo serio”; “Bonito, conmovedor, si se encarnara eso en los jugadores que forman y traen para representarnos en la cancha”, fueron algunos de los comentarios.

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