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Mundial 2026

El fuerte encontronazo que sostuvieron los entrenadores de Catar y Canadá tras la goleada 6-0 en el Mundial 2026

junio 19, 2026
Por: Diana Pérez
Entrenadores de Qatar y Canadá | Foto: AFP
Entrenadores de Qatar y Canadá | Foto: AFP
El resultado le permite al conjunto coanfitrión estar a un paso de alcanzar los dieciseisavos de final del torneo.

Sin piedad alguna Canadá goleó a Catar en un partido en el que quería seguir aumentado la diferencia en el marcador. El intenso partido ocasionó que se diera un encontronazo entre los entrenadores de ambos equipos, una situación que le da la vuelta al mundo.

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El español Julen Lopetegui se fue contra el técnico del conjunto anfitrión, Jesse Marsch, para reclamarle que su equipo siguiera presionando incluso en el tiempo de descuento.

Y es que la molestia del español viene porque Canadá siguió buscando hacer el séptimo gol pese a jugar contra nueve jugadores luego de la expulsión de Assim Madibo. Sin pensarlo mucho, al sonar el pitazo final, Lopetegui buscó a Marsch para reclamarle su actitud.

Cuando lo encuentra, le da la mano, le susurra varias cosas al oido visiblemente molesto y le empieza a decir cosas mientras lo señala con un dedo. En ese momento, Marsch se suelta y empieza a manotear mientras se va lejos del entrenador de Catar.

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Sin embargo, antes de abandonar el campo de juego, el técnico de Canadá se dirigió hacia la hinchada local y les hizo les hizo el 6 con las manos, haciendo una referencia al número de goles que le propinaron al conjunto visitante.

En conferencia de prensa postpartido, el entrenador de Canadá fue cuestionado sobre lo ocurrido con Lopetegui, pero dijo que no iba a gastar ni un segundo: "no vale la pena perder el tiempo en discutir eso".

No obstante, si se refirió a la lesión que sufrió su jugador Koné: "Para que quede claro, el jugador (Modibo) entró en el vestuario y se disculpó con Koné. No creo que tuviera la intención de realizar una entrada tan brutal. Pero no entiendo la reacción del banco rival, provocando una pelea por una tarjeta roja: le rompió la pierna".

Por su parte, Lopetegui aseguró que tiene su punto de vista sobre lo ocurrido y que "es cosa mía y de él", pero que "no voy a hablar de ello".

"No es bueno terminar así, creo que tenemos que evitar este tipo de situaciones", añadió el técnico quien también se refirió a la lesión del jugador rival diciendo: “Quiero desearle lo mejor. Fue un accidente".

El resultado le permite al conjunto coanfitrión estar a un paso de alcanzar los dieciseisavos de final del torneo.

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