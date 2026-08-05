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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Papa León XIV

El Vaticano confirma las fechas de la primera visita del papa León XIV a Sudamérica: recorrerá tres países

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Papa León XIV - Foto: EFE
Papa León XIV - Foto: EFE
El Vaticano confirmó este miércoles una gira latinoamericana de la que se venía hablando desde hace meses.

El papa León XIV regresará en noviembre a América Latina, donde pasó décadas como misionero, con una esperada visita a Uruguay, Argentina y Perú.

El Vaticano confirmó este miércoles una gira latinoamericana de la que se venía hablando desde hace meses.

En un comunicado escueto, cita diez ciudades que visitará en tan solo 12 días, del 6 al 17 de noviembre, pero sin entrar en detalles.

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"El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo", comunica sobre el viaje que hace por "invitación de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas" de los países y que despierta grandes expectativas.

"¡Vuelve a casa!", reaccionó en Facebook el arzobispado de Lima tras conocerse que el jefe de la Iglesia católica visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre, en el primer viaje al país de un papa desde 2018.

Y es que el estadounidense Robert Francis Prevost llegó de joven a Perú como misionero y llegó a ser arzobispo emérito de Chiclayo, a unos 750 km al norte de Lima. Obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

El viaje apostólico comenzará en Uruguay y continuará en Argentina, marcando la primera visita oficial de un pontífice en casi 40 años a los dos vecinos sudamericanos.

En Uruguay León XIV visitará del 6 al 8 de noviembre Montevideo, Paysandú y Florida, donde se encuentra el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país.

"Una alegría para todo el pueblo", reaccionó la iglesia de Uruguay en Facebook.

"Será un acontecimiento para encontrarnos, escucharnos y renovar la esperanza. Una visita abierta a todos: a quienes creen, a quienes buscan, a quienes tienen preguntas y a quienes necesitan una nueva razón para esperar", añaden.

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Desde allí el papa pondrá rumbo a Argentina hasta el 11, concretamente a la capital, Buenos Aires, pero también a Córdoba y Luján, donde se encuentra la basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona del país.

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