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Irán

Irán cargó contra EE. UU. por el "mal trato" a su selección en el Mundial: "Quienes no son capaces de aplicar las reglas de la FIFA no deberían albergar torneos"

junio 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Jugadores de la Selección de Irán (AFP)
Jugadores de la Selección de Irán (AFP)
La respuesta de Irán se da apenas horas después de que la federación presentara un recurso ante la FIFA para protestar contra las "restricciones" que le impone Estados Unidos.

La selección de fútbol de Irán aseguró que el trato reservado a Irán por parte de las autoridades estadounidenses quedará como "una mancha" en la historia de la Copa del Mundo.

El secretario general de la federación iraní de fútbol, Hedayat Mombeyni, en recientes declaraciones a la prensa desde Tijuana, México, donde el Team Melli tiene su campo base, apuntó contra la organización del torneo en suelo de EE. UU.

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La respuesta de Irán se da apenas horas después de que la federación presentara un recurso ante la FIFA para protestar contra las "restricciones" que le impone Estados Unidos para viajar o permanecer en su territorio.

Cabe recordar que, además, delegación iraní no obtuvo visados estadounidenses para una docena de miembros de su cuerpo técnico.

Irán se quejó ante la FIFA porque solo se le permite llegar a Estados Unidos la víspera de sus tres partidos de la fase de grupos dos días antes de cada uno.

Según los responsables iraníes, esta restricción "impide a los jugadores y técnicos preparar con tranquilidad su próximo partido contra Bélgica", el domingo en Los Ángeles.

"Realmente es una falta de juego limpio y no respeta las reglas y normas de la FIFA", aseguró Mombeyni.

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"Quienes no son capaces de aplicar las reglas de la FIFA no deberían albergar torneos, y la FIFA no debería seleccionarlos como anfitriones", denunció, quien además calificó el trato recibido por su selección como "una mancha en la historia reciente de la Copa del Mundo".

El Mundial 2026, organizado conjuntamente por Canadá, México y Estados Unidos, es el primero en la historia del fútbol en el que un país anfitrión está en guerra contra una de las naciones participantes.

Sin embargo, Washington, que acaba de firmar un primer acuerdo con Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, asegura que siempre estuvo previsto que Irán solo entrara en Estados Unidos la víspera de sus partidos.

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