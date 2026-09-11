Selección sudamericana que participó en el Mundial 2026 confirmó la renovación de su entrenador argentino hasta la próxima cita orbital

Las selecciones sudamericanas se encuentran renovando sus cuerpos técnicos tras participar en el Mundial 2026.

No obstante, una selección sudamericana decidió renovar a su cuerpo técnico hasta el próximo Mundial.

El argentino Gustavo Alfaro, artífice del regreso de Paraguay a un Mundial de fútbol, ​​renovó como seleccionador de la Albirroja con miras a la próxima Copa del Mundo de 2030.

El entrenador había puesto en duda su continuidad tras la eliminación ante Francia en octavos de final de Norteamérica 2026, la primera cita mundialista a la que los guaraníes asistieron en 16 años.

La proeza de regresar al país a la máxima cita del fútbol, ​​tras ausentarse desde Sudáfrica 2010, lo convirtió en un héroe nacional en esta nación sudamericana de seis millones de habitantes.

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"2030 allá vamos", escribió este viernes el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, en Instagram.

El dirigente acompañó el mensaje con una foto junto a Alfaro, de 64 años, sosteniendo una casaca del equipo nacional con la fecha del siguiente Mundial.

Paraguay albergará un partido de la fase de grupos del Mundial 2030, que celebrará la edición centenaria del torneo.

Argentina y Uruguay harán lo propio, mientras que el grueso de la competición se concentrará en España, Marruecos y Portugal.

Argentinos, paraguayos y uruguayos ya están clasificados para el evento, aunque no es claro si participarán, a modo de fogueo, en la clasificatoria sudamericana.

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Al renovar su contrato, Alfaro seguramente estará en el banquillo en los amistosos que su combinado jugará contra Bolivia, el 27 de septiembre, y Colombia, el 2 de octubre, en suelo estadounidense.

Autodenominado el "cazador de utopías", el argentino seguirá al mando de un plantel que se esperaba en Estados Unidos al eliminar en penales a Alemania en dieciseisavos y que llevó al extremo a Francia (1-0) en octavos.

Tras la despedida en la ronda de los 16 mejores, abrió interrogantes sobre su carrera, al reconocer que llevaba años pensando en el retiro debido a los desgastes por las presiones de dirección.

Orador de discursos tan metafóricos como interminables, el técnico argentino podrá continuar liderando lo que llamó una "revolución" en el balompié paraguayo, conocido por su garra y fortalezas aéreas y defensivas.

Sin embargo, luego de la eliminación mundialista advirtió que el fútbol guaraní debía reconstruirse de "arriba para abajo" porque los jugadores con los que cuenta actualmente no tienen la calidad suficiente para mantenerse en el primer nivel.

Alfaro ha sostenido su proyecto en futbolistas experimentados como el defensor Gustavo Gómez, de 33 años, y el mediapunta Miguel Almirón, de 32, así como jóvenes como el mediocampista Diego Gómez y el atacante Julio Enciso.

Enciso, de 22 años, es considerada la gran perla del fútbol paraguayo. Actúa en el Ipswich Town de la Premier League.

El timonel, con experiencia en clubes como Boca Juniors y con Ecuador en Catar 2022, llamó la atención desde su llegada a Asunción en agosto de 2024.

Entonces Paraguay estaba fuera de puestos de clasificación, pero bajo sus órdenes comenzó un repunte (seis triunfos, cinco empates, una derrota) que llevó a los guaraníes a su noveno Mundial.

Su equipo dejó un cuestionado sello propio en Norteamérica: ultradefensivo, contragolpeador con poca mordida, provocador y brusco en ocasiones, pero que alcanzaba varios de los objetivos delineados por su entrenador.