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Jueves, 03 de septiembre de 2026
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Argentina

Milei anunció medidas frente a las islas Malvinas luego de que Trump anunciara que EE. UU. revisa su posición frente al territorio

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Javier Milei, presidente de Argentina - EFE
Javier Milei, presidente de Argentina - EFE
El presidente argentino ha vuelto colocar la soberanía del archipiélago en el centro de su discurso y anunció nuevas medidas para fortalecer el reclamo ante Reino Unido.

El presidente de Argentina, Javier Milei, reafirmó este jueves el reclamo del país sobre las Islas Malvinas y aseguró, durante un mensaje emitido por cadena nacional desde la Casa Rosada, que la recuperación del archipiélago continuará siendo una prioridad para su Gobierno.

En uno de los pasajes más influyentes de su discurso, el mandatario afirmó: “Las islas son nuestras y nos las arrebataron”, haciendo referencia al territorio cuya soberanía argentina está en disputa con Reino Unido.

La declaración de nuevo pone sobre la mesa la cuestión Malvinas en el centro de la política exterior argentina y se produce en un contexto de renovada atención internacional en la disputa.

En las últimas semanas, las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de igual forma generó expectativas en Buenos Aires por su posición acerca del conflicto.

Trump, cabe recordar, expresó que la posición de Estados Unidos sobre la situación de las Malvinas podría cambiar.

Milei aseguró que Argentina seguirá buscando recuperar las islas por medios diplomáticos y políticos, sin hablar sobre una salida militar al diferendo. En ese sentido, anunció el reclamo como una política que tiene que mantenerse en el tiempo y trascender a los diferentes gobiernos.

En el transcurso del mensaje, también anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que estará destinado a fortalecer la defensa de la soberanía argentina. La iniciativa trae medidas vinculadas con actividades realizadas por empresas extranjeras en áreas que Argentina ve como de su jurisdicción.

El anuncio llega en medio de la controversia por diferentes actividades económicas que tienen relación con las islas, entre ellas proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos impulsados por compañías extranjeras.

La Casa Rosada mantuvo bajo reserva gran parte del contenido del mensaje hasta su emisión. Milei hizo el discurso desde el Salón Blanco y estaba acompañado por integrantes de su Gabinete, en una puesta en escena que buscó remarcar el carácter institucional de la reivindicación.

El Gobierno argentino de igualmente busca aprovechar el escenario internacional para reforzar su posición diplomática. La cuestión Malvinas se mantiene en la agenda de Naciones Unidas y representa desde hace décadas uno de los reclamos más trascendentales de política exterior de Argentina.

Reino Unido, que administra en estos momentos al archipiélago, sigue en su posición de soberanía sobre las islas y rechaza el reclamo argentino.

Con su mensaje, Milei vuelve a dejar en claro que su Gobierno quiere mantener la disputa por las Malvinas entre las prioridades de la política exterior argentina. Ahora bien, el proyecto que se anunció ante el Congreso va a ser uno de los próximos pasos para transformar esa postura en nuevas medidas definitorias.

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