"Han ido cayendo como ratas": Abelardo de la Espriella lanza fuerte advertencia a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada tras muerte de alias ‘Cholo’

El presidente Abelardo de la Espriella lanzó una fuerte advertencia contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), luego del operativo de la Fuerza Pública que dejó siete integrantes de esta estructura criminal muertos, entre ellos José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, señalado como segundo cabecilla y financiero de la organización.

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A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que el resultado representa un golpe contra el mando, las finanzas y el arsenal de la estructura criminal, y cuestionó que, tras la operación, las ACSN pretendieran generar temor entre la población mediante un paro armado.

“Perdieron a uno de sus principales cabecillas, les golpeamos las finanzas y les arrebatamos un poderoso arsenal. Ahora, derrotados y acorralados, pretenden aterrorizar a la población con un paro armado. No lo voy a permitir”, afirmó De la Espriella.

El presidente también hizo referencia directa a otros integrantes de la organización y aseguró que la ofensiva de la Fuerza Pública continuará. “Han ido cayendo como ratas: ‘Bendito Menor’, ‘Cholo’ y muy pronto vendrá ‘Pinocho’”, escribió.

La advertencia se produce después de que las ACSN anunciaran un paro armado de 48 horas en el Magdalena, tras la muerte de ‘Cholo’ y de uno de los hijos de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, señalado como uno de los principales cabecillas de la organización.

Ante esta situación, De la Espriella anunció un consejo extraordinario de seguridad en Santa Marta para coordinar las acciones de las autoridades.

Posteriormente, desde Santa Marta, el mandatario volvió a referirse a la estructura criminal y endureció su mensaje: “El que no se someta va a terminar como el ‘Cholo’ y los otros seis bandidos dados de baja: en una bolsa y muertos”.

De la Espriella también afirmó que el Estado utilizará todas sus capacidades para enfrentar a los integrantes de la organización.

Cabe resaltar que el pronunciamiento tiene como antecedente la muerte de alias ‘Bendito Menor’, ocurrida el pasado 4 de septiembre durante una operación de la Fuerza Pública en Riohacha, La Guajira.

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Tras ese operativo, el Gobierno incrementó la presión sobre las ACSN y puso el foco sobre alias ‘Pinocho’, quien posteriormente manifestó públicamente su disposición a someterse a la justicia, aunque planteó condiciones relacionadas con las penas que enfrentaría.

En ese momento, De la Espriella respondió que no habría negociaciones, dilaciones ni exigencias, y ordenó a los ministros de Defensa y Justicia coordinar el sometimiento de Castillo Carrillo a la justicia. Ahora, tras la muerte de ‘Cholo’, el mandatario vuelve a poner directamente en la mira a ‘Pinocho’, mientras la Fuerza Pública mantiene desplegadas sus capacidades en el Magdalena ante la amenaza de nuevas acciones de las ACSN.