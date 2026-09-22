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Venezuela domina un ranking en Europa: dos de sus futbolistas están entre los mejores en duelos ganados

septiembre 22, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Jon Aramburu, futbolista venezolano - Foto: EFE
Jon Aramburu, futbolista venezolano - Foto: EFE
El lateral de la Real Sociedad, Jon Aramburu, lidera la clasificación y el mediocampista del Toulouse aparece en el séptimo lugar.

El fútbol venezolano tiene a dos de sus representantes entre los jugadores que más duelos ganan en las ligas más importantes de Europa en el inicio de la temporada 2026-2027.

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El rendimiento pone a Jon Aramburu y Cristian Cásseres Jr. como protagonistas de una estadística que deja ver su aporte defensivo y capacidad para poder imponerse en los enfrentamientos individuales.

Aramburu, lateral de la Real Sociedad, lidera el ranking con 55 duelos ganados, según los datos citados por El Nacional. El venezolano llega a siete partidos y 597 minutos jugados en la actual temporada de LaLiga, según las estadísticas disponibles.

El futbolista de 23 años se está consolidando como una pieza habitual del conjunto español y su volumen de duelos ganados resalta sobre todo por tratarse de una estadística que tiene en cuanta la capacidad de un jugador para ganar en acciones directas ante sus rivales.

Más allá de los 55 enfrentamientos ganados, los registros de esta temporada reflejan que Aramburu ganó el 53,4 % de los duelos en los que participó y 15 de sus enfrentamientos aéreos, con un porcentaje de éxito del 68,2 %.

La presencia venezolana no finaliza ahí. Cristian Cásseres Jr. está en el séptimo puesto de la clasificación, otro signo del peso que están adquiriendo los futbolistas de ese país en el fútbol europeo.

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El mediocampista del Toulouse tiene cinco partidos en la Ligue 1 en la temporada 2026-2027. En sus registros generales hay 236 balones disputados, de los cuales ganó la posesión en 117 ocasiones.

Cásseres Jr. arribó al fútbol europeo luego de iniciar su carrera profesional en Venezuela y pasar por el fútbol de Estados Unidos. Desde 2023 es jugador del Toulouse, club con el que ha jugado distintas temporadas en la máxima categoría francesa.

El buen momento estadístico de los dos llega además en una fecha importante para la selección venezolana. Tanto Aramburu como Cásseres Jr. hacen parte de los futbolistas venezolanos que siguen su carrera en Europa y aparecen en el radar de la selección dirigida por Oswaldo Vizcarrondo para los compromisos internacionales que se aproximan.

La clasificación deja dimensionar un aspecto que a veces no es visible y hacer parte del rendimiento: no se trata de goles ni asistencias, se trata de la capacidad para ganar enfrentamientos individuales. En ese apartado, dos jugadores venezolanos están entre los nombres que más destacan del fútbol europeo.

Para Aramburu, el liderato refleja igualmente una estadística que acompaña su crecimiento en la Real Sociedad, así como Cásseres Jr. mantiene una posición destacada desde el centro del campo en el Toulouse de Francia.

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