Estas son las llaves confirmadas de dieciseisavos de final del Mundial 2026: Colombia podría enfrentar a una selección sudamericana

Dos semanas después del comienzo del Mundial 2026, en las últimas horas se han ido conociendo a los equipos clasificados a la fase de dieciseisavos de final que se estrenará en esta cita orbital que cuenta por primera vez con 48 selecciones clasificadas.

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Algunas selecciones ya tienen rival confirmado en la siguiente fase después de completarse la fase de grupos y a la espera de que entre este viernes y sábado se defina la otra mitad de los grupos.

Canadá, una de las selecciones anfitrionas clasificadas a la siguiente fase, se medirá a Sudáfrica el domingo 28 de junio, partido que inaugurará la segunda fase del torneo orbital.

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El segundo encuentro se disputará el lunes 29 con Brasil y Japón como protagonistas. Ese mismo día, Países Bajos se medirá a Marruecos, mientras que Alemania espera rival entre los mejores terceros.

El otro juego confirmado es Estados Unidos ante Bosnia y Herzegovina, el cual se disputará el miércoles.

Entretanto, las selecciones de México, Argentina, Francia, Noruega, Colombia, Suiza, Costa de Marfil, Ecuador, Suecia y Australia esperan rival para la siguiente fase.

En el caso de la selección Colombia, el rival dependerá del lugar que ocupe en su grupo, lo cual se conocerá una vez que enfrente a Portugal este sábado en el último juego de la fase de grupos.

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En caso de clasificarse en el primer lugar, la Tricolor se medirá a uno de los mejores terceros, que podría ser incluso Ecuador o Paraguay, y si es líder, lo hará ante el segundo del Grupo L que conforman Inglaterra, Croacia o Ghana.

Las selecciones que ya quedaron eliminadas son: Túnez, Turquía, Haití, Panamá, Jordania, Catar, República Checa y Curazao.