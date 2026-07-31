Director de Operaciones de la FIFA asegura que fueron engañados y que el plan de permitir financiación privada en el fútbol es un “proyecto personal” de Infantino

Continúa la polémica por el proyecto del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de permitir el ingreso de financiación privada para los torneos de fútbol, incluido el Mundial de 2026.

En las últimas horas, el director de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour, aseguró que el proyecto es de “interés personal” del directivo italiano y no un plan para mejorar el fútbol.

A través de unas declaraciones a la agencia de noticias Associated Press, el directivo francés aseguró que “es un proyecto de una sola persona”, al tiempo que advirtió a las demás confederaciones de no acceder al plan.

“Este proyecto no solo no debe seguir adelante, sino que ha llegado el momento de que los dirigentes políticos del fútbol se hagan las preguntas correctas y tomen las decisiones adecuadas”, indicó.

A su vez, el directivo francés dijo que no le importaba si era despedido de su cargo tras sus declaraciones. “Y si eso significa que pierdo mi trabajo, que así sea. Entenderé y respetaré esa decisión. Al menos dormiré bien esta noche”, declaró.

Cabe resaltar que Carlos Coidero, consejero principal del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció este viernes su renuncia inmediata, oponiéndose “categóricamente” al proyecto que plantea la FIFA acerca de crear una empresa abierta a la inversión privada.

“Que quede bien claro: no he estado involucrado de ninguna forma en esta propuesta y me opongo de forma categórica. Es un mal negocio para los miembros de la FIFA, un mal negocio para el fútbol y un mal negocio para el futuro a largo plazo del juego”, escribió en LinkedIn el exbanquero.

VEA TAMBIÉN La FIFA acelera estudio para ampliar el Mundial a 64 selecciones desde la edición de 2030 o

Coidero lleva casi cinco años en la FIFA. Fue consejero principal del grupo de trabajo de la Casa Blanca, encargado de supervisar los preparativos del Mundial de Clubes de 2025 y de la Copa del Mundo de 2026, cargo para el que fue nombrado por Donald Trump.

“El fútbol ha sido el eje central de mi vida y, tras más de 35 años en el sector bancario, entiendo tanto el valor de este activo como las consecuencias de ceder parte de él. Por eso, esta propuesta debe ser rechazada”, aseguró.