Presidente electo Abelardo de la Espriella visitó junto a sus ministros una comunidad anfibia de Colombia: también estuvo presente un reconocido cantante

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, realizó este fin de semana una visita al pueblo palafito de Buenavista, ubicado en la Ciénaga Grande de Santa Marta, tras un inusual brote de agua pura que está transformando la realidad de esta población anfibia.

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Para su visita, De La Espriella contactó al reconocido artista colombiano Carlos Vives, quien, a través de su iniciativa 'Tras la Perla', ha trabajado para mejorar la calidad de vida en Santa Marta.

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El propósito central de la visita del nuevo jefe de Estado estuvo enfocado en conocer el modelo de autogestión de la comunidad para definir detalladamente cómo el gobierno entrante puede potenciar el trabajo que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y 'Tras La Perla' han adelantado en la región.

Acompañado por Vives, así como por el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, y por los ministros recientemente nombrados para su próximo gabinete, Abelardo De La Espriella se convirtió en el primer mandatario que, junto a su equipo de gobierno, llegó al pueblo palafito.

Durante el recorrido, el presidente electo y sus ministros mantuvieron conversaciones directas con los líderes locales y las familias de Buenavista.

Asimismo, la comitiva gubernamental conoció en detalle la estrategia liderada por Vives, quien inició con la construcción de cinco casas piloto de gestión integral del agua.

Cabe resaltar que durante el encuentro Díaz-Granados habló sobre el compromiso del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe con el desarrollo sostenible y la competitividad del país.

La visita también incluyó la inauguración de "La Casa de Buenavista", un complejo de infraestructura diseñado para potenciar el desarrollo y la autonomía económica del pueblo.

Ante la mirada de las familias locales, el presidente, sus ministros, Vives y Díaz-Granados, celebraron la puesta en marcha de la "KZ del agua": la primera planta de potabilización ubicada en una comunidad anfibia en toda la Ciénaga Grande.

Se trata del hogar de la primera empresa de Buenavista administrada y operada de manera autónoma por las propias personas del pueblo.

En medio de su intervención frente a la comunidad y los aliados del proyecto, De La Espriella pronunció: "Podemos hacer de Buenavista un laboratorio de la 'Patria Milagro' para demostrarle a Colombia y el mundo que sí se pueden transformar las cosas cuando hay voluntad política y cuando la empresa privada interviene, porque sin ella es imposible. Y, además, cuando la banca privada como la CAF gira el dinero".

El mandatario electo inspeccionó además junto a su equipo e invitados los estándares industriales de la marca local Buenavista Agua Pura.

Para el mandatario y su equipo, el hecho de que esta comunidad tenga autonomía para producir y gestionar su propia agua potable, representa "el triunfo definitivo de la independencia y la propiedad local".

Los operadores de la planta, por su parte, explicaron a la comitiva ministerial el engranaje técnico detrás del proyecto.

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La jornada de la que fue considerada como una histórica presencia de De La Espriella en el lugar, concluyó con un reconocimiento a la cultura del esfuerzo característico de los habitantes de los palafitos.