Este es el partido del Mundial en el que la FIFA permitirá el ingreso de banderas arcoíris como celebración del mes del orgullo LGBTIQ+

La FIFA anunció que permitirá a los aficionados llevar banderas arcoíris a uno de los estadios que están albergando la Copa Mundial de este año en Estados Unidos, México y Canadá, como celebración del mes del orgullo LGBTQ+.

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El partido para el que la FIFA permitirá el ingreso será el que tendrá lugar este viernes en el estadio de Seattle entre Egipto e Irán, que definirá los clasificados a dieciseisavos del torneo por el grupo G.

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El máximo ente rector del fútbol, sin embargo, dejó entrever que no se permitirán otras actividades para promover el festival anual PrideFest de la ciudad.

Las federaciones de ambos países han manifestado sus objeciones al que ha llegado a ser llamado "Partido del Orgullo".

La Federación Iraní de Fútbol, por ejemplo, solicitó que se restrinja el uso de símbolos o representaciones del movimiento del Orgullo durante el encuentro.

La FIFA comunicó que las banderas arcoíris están permitidas en todos los partidos de la Copa del Mundo, pero no tiene autoridad sobre eventos comunitarios como el Seattle PrideFest que tienen lugar fuera de los estadios donde se celebran los partidos y las zonas oficiales de aficionados.

"La Copa Mundial de la FIFA 2026 es un evento inclusivo que da la bienvenida a personas de todos los orígenes", señaló la FIFA en un comunicado el jueves. "Los aficionados de todas las orientaciones sexuales e identidades de género son bienvenidos a los partidos y eventos", agregó.

El comité organizador de Seattle, cabe resaltar, lleva preparando actividades en torno al partido desde antes del sorteo de diciembre, que situó el encuentro entre Egipto e Irán en la ciudad el 26 de junio. Sin embargo, la FIFA tiene el control de toda la programación dentro de las sedes del torneo.

"Las declaraciones generales sobre derechos humanos, incluidas las banderas arcoíris y otras banderas que representan la orientación sexual y la identidad de género, están permitidas según el Código de Conducta de los Estadios de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y pueden exhibirse dentro de los estadios siempre que se utilicen de manera coherente con dicho código", detalló la FIFA.

Es importante mencionar que, tanto Egipto como Irán penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo.

Tras el sorteo de diciembre, la Federación Egipcia de Fútbol emitió un comunicado en el que afirmaba que, en una carta enviada a la FIFA, rechazó categóricamente "cualquier actividad relacionada con el apoyo a la homosexualidad durante el partido".

La Federación Iraní de Fútbol se refirió a "este movimiento" en un comunicado enviado a The Athletic el miércoles por la noche, sin mencionar explícitamente a las comunidades LGBTQ+.

"La Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán se toma este asunto muy en serio y ha comunicado claramente su postura a la FIFA", reza el comunicado.

Irán y Egipto son dos países musulmanes con profundas similitudes culturales y religiosas. Las opiniones expresadas por ambas federaciones reflejan los valores y creencias que comparten los pueblos de ambos países.

"La FIFA ha sido informada de esta postura compartida por ambos países y se espera que tome las medidas necesarias para garantizar que no se realicen ceremonias ni actividades promocionales relacionadas dentro del estadio o como parte del entorno oficial del partido", concluyó el organismo.