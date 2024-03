Este es el anillo con el que Josh Cavallo, primer futbolista abiertamente gay, le propuso matrimonio a su pareja

El futbolista australiano Josh Cavallo, actual lateral izquierdo del Adelaide United y primer jugador de fútbol masculino declarado abiertamente gay, se comprometió con su pareja, el jugador de rugby Leighton Morrell.

A través de su cuenta de Instagram, Cavallo compartió una serie de fotografías del momento en el que realizó la propuesta en el estadio Coopers de su equipo.

“Comenzando este año con mi prometido. Sr. y Sr. próximamente”, escribió en la descripción.

El futbolista de 24 años se ve arrodillado en frente a su pareja con el anillo en sus manos, mientras que Morrell, aparentemente sorprendido, se tapa el rostro con su mano.

VEA TAMBIÉN Así fue como Alejandro Estrada le devolvió el anillo de matrimonio en vivo a Nataly Umaña en 'La casa de los famosos Colombia' o

“Tu apoyo infinito ha significado mucho para mí. Me has proporcionado un espacio seguro en el fútbol, uno que nunca en mis sueños pensé que podría ser posible, y me has animado a vivir cada día de mi vida auténticamente. Se sintió bien compartir este momento especial en el terreno de juego, donde todo empezó”, agregó.

Según detalló el deportista en la publicación, la propuesta de matrimonio estuvo apoyada por el Adelaide United, al que agradeció por “configurar la sorpresa”.

Cavallo también compartió fotografía tomado de la mano con su pareja en donde se aprecia el anillo de compromiso sobre el dedo de su prometido. Se trata de una joya que parece tener incrustadas varias piedras a su alrededor.

El pasado 27 de octubre de 2021, el jugador australiano hizo historia cuando publicó un emotivo video en sus redes sociales con el que anunció públicamente su orientación sexual.

VEA TAMBIÉN Así fue la propuesta de matrimonio que recibió un tenista en pleno partido o

Además, Cavallo se comprometió con su declaración a cambiar la cultura del deporte "para mostrar que todos son bienvenidos en el fútbol".

Desde entonces, el jugador se ha convertido en una cara visible de la comunidad LGBTIQ+ y activista de los derechos de esta población a nivel futbolístico.

La reciente publicación y propuesta de matrimonio en sus redes sociales suma más de 200 mil “likes” y casi cinco mil comentarios de sus seguidores.