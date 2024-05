Fanáticos del Lyon y el PSG protagonizaron una batalla campal que dejó un autobús calcinado y 28 heridos

En las últimas horas, la violencia se tomó una autopista en Francia luego del fuerte enfrentamiento que se dio entre los ultras del Lyon y del París Saint-Germain (PSG) que dejó un autobús totalmente calcinado y 28 personas heridas.

Momentos antes de que se disputara la final de la Copa Francia en Lille, los hinchas de ambos equipos se vieron envueltos en una batalla campal que dejó 28 heridos, entre ellos 20 aficionados y ocho policías.

De acuerdo con el medio francés RMC Sport, el operativo de seguridad estaba calificado para un compromiso catalogado de “muy alto riesgo”.

VEA TAMBIÉN Así fue el duro accidente de Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco de la F1 o

La batalla campal se dio en las cercanías al peaje de la comuna Gala, en Fresnes, cuando un autobús que trasladaba a los hinchas del Lyon se detuvo ahí a la espera del escolta policial que los iba a guiar hasta Lille.

En ese instante, los hinchas del Lyon coincidieron con los aficionados del PSG, para momentos después iniciar una pelea en el lugar al que tuvo que acudir alrededor de 200 oficiales de la Policía.

"Los incidentes han enfrentado a un centenar de hinchas del Lyon y a unos 200 aficionados parisinos", detalló una fuente policial.

Durante el día, los hinchas del PSG y del Lyon habían animado las calles del centro de Lille, sin incidentes. Un impresionante dispositivo de seguridad se había establecido para evitar problemas.

Los hinchas de ambos equipos tenían prohibido desplazarse "fuera de los espacios reservados" cerca del estadio hasta el domingo a las 04:00 de la madrugada (hora local)

En los videos que han circulado en redes sociales se ve el momento en el que el autobús que trasladaba a los aficionados del Lyon se incendia por completo, generando una inmensa nube de humo negro.

Ante esto, el presidente francés, Emmanuel Macron, que acudió al partido, condenó "con la mayor firmeza" lo sucedido.

Por medio de un comunicado, el Lyon condenó lo sucedido, asegurando que: “lamenta enérgicamente la violencia ocurrida al margen del partido de Copa de Francia, durante un viaje organizado por uno de sus grupos de seguidores”.

“El club desea volver a varios puntos fácticos y anima a las víctimas a presentar hoy una denuncia para arrojar luz sobre estos hechos. El club también está a disposición de las víctimas para apoyarlas en su procedimiento”, añadió.

La final de la Copa, que este año no se celebró en el Estadio de Francia de París por los preparativos para los Juegos Olímpicos, se disputó en el estadio Pierre-Mauroy de Lille.

El París Saint-Germain, en el último partido de Kylian Mbappé con su camiseta, conquistó la Copa de Francia al derrotar 2-1 al Lyon, este sábado en una final disputada en Lille.

Con esta 'Coupe', después de haberse llevado un año más la Ligue 1, el PSG selló un doblete nacional en el primer año de su entrenador español Luis Enrique, únicamente manchado por la eliminación ante el Borussia Dortmund en semifinales de la Liga de Campeones.

En el palmarés de la Copa de Francia, el PSG sucede al sorprendente ganador de la anterior edición, el Toulouse.

Mbappé atraía todas las miradas en su último partido como jugador del PSG, pero no pudo despedirse marcando y los autores de los tantos fueron Ousmane Dembelé (minuto 22) y el español Fabián Ruiz (34).

"Terminar con un trofeo en una final, no hay nada mejor. Se siente muy bien. Todo lo que quería era terminar las cosas bien con mi club, con un trofeo", declaró Mbappé a periodistas tras el partido.

Su entrenador, Luis Enrique, también celebró la conquista asegurando que: “Jugamos muy bien la final. Jugamos con gran intensidad y fuimos estupendos con el balón”.

"Creo que hemos tenido una muy buena temporada. Nos hubiera gustado permanecer otra semana, no salir de vacaciones, pero así es la vida", expresó en referencia a la final de la Liga de Campeones del próximo fin de semana.

Aseguró que "la próxima semana volveremos más fuertes y buscaremos firmar a jugadores con aún más hambre, que tengan aún más deseos de ganar".

Luis Enrique comentó sobre Mbappé: "Creo que he tenido suerte de dirigir a Kylian, pero ha sido una temporada difícil para él porque después de siete años y todo lo que ha logrado es siempre difícil decir adiós".

"Pero él siempre estuvo listo para ayudarle al equipo y esta noche fue la cereza de la torta, incluso sin anotar", agregó.

Para el Lyon acortó la desventaja el irlandés Jake O'Brien (55), pero no pudo equilibrar el marcador y terminó derrotado ante el gran favorito.

Dembelé consiguió su tanto de cabeza, ayudado por un error de apreciación del arquero Lucas Perri, elegido en lugar de Anthony Lopes. Y luego el exatacante del Barça estuvo en el origen del segundo con un centro para que Fabián Ruiz, en dos tiempos, anotara desde cerca de la línea.

Pese a no marcar, no puede decirse que Mbappé, que se había perdido los dos últimos partidos ligueros por un pequeño problema físico, estuviera desaparecido en combate, ya que se mostró activo y dinámico, con presencia constante en el juego ofensivo del equipo de la capital y con una larga lista de ocasiones (1, 9, 20, 41, 49, 60, 71 y 85), más o menos peligrosas, pero no materializadas.

No tuvo puntería, pero pudo poner punto a final a su etapa en el PSG, al que llegó en 2017, con una cuarta Copa de Francia, con el que se llevó también la Ligue 1 en seis ocasiones. Anteriormente, había ganado una vez la liga francesa, con el Mónaco.