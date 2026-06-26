Futbolista venezolano despide a su esposa quien murió durante los terremotos por salvar a su hija: “Siempre vas a ser nuestra heroína favorita”

En Venezuela continúan las labores de rescate tras los terremotos que sacudieron al país y que ya deja más de 900 muertos; sin embargo, el régimen brilla por su ausencia y la comunidad con lo que tiene, remueve escombros en busca de sobrevivientes, pero el tiempo se acaba para los que permanecen abajo.

Te puede interesar:

Recientemente se conoció la historia de dolor que atraviesa el futbolista Héctor Bello del Marítimo de La Guaira, quien perdió a su esposa en esta catástrofe, luego de que el edificio en el que vivían se derrumbara.

Su muerte ha sido considerada por el jugador como "heroica", pues, según detalló el deportista, la mujer decidió proteger a su hija, quien es un bebé, con su cuerpo para que ella no muriera y así fue, la bebé fue rescatada prácticamente ilesa.

“Siempre vas a ser nuestra heroína favorita mami, me voy a encargar de recordarle a nuestra bebé lo maravillosa que fuiste lo mucho que la amabas, le contaré la historia de como la salvaste amor como diste tu propia vida por nuestra hijaaa que fuiste una mujer valiente que dando tus últimos suspiros nunca la abandonaste mami”, escribió Bello en su cuenta de Instagram.

El mensaje lo acompañó con fotografías de ella y la bebé: “Siempre te voy a recordar mami siempre, recuerdas que siempre te decía que toda la vida ibas hacer la mujer mía”.

Los mensajes de apoyo y consuelo no se han hecho esperar: “No te conozco, pero te abrazo a la distancia”, “soy mamá y hubiera hecho lo mismo por mi hija”, “tu hija te necesita, mucha fuerza”, “no existen palabras para aliviar un dolor tan grande”, entre otros.

Las labores de rescate continúan y las ayudas internacionales siguen llegando a Venezuela ante la falta de compromiso del régimen, liderado por Delcy Rodríguez, en esta tragedia.