Gaël Monfils rompe el silencio tras su separación con Elina Svitolina y pide respeto ante las duras críticas a la tenista: “Seguimos siendo una familia”

El afamado extenista francés Gaël Monfils rompió el silencio este viernes para dirigirse a la opinión pública tras la confirmación de su separación matrimonial de la jugadora ucraniana Elina Svitolina, con la emisión de una sentida declaración orientada a frenar las duras críticas vertidas contra la deportista por los motivos manifestados al anunciar el fin de la relación.

A través de un extenso mensaje difundido en sus canales oficiales, el deportista reconoció la complejidad emocional que entraña este proceso de transición personal, con el énfasis en que la decisión fue adoptada desde el respeto mutuo y el afecto que ambos sostendrán siempre por el bienestar integral de la familia.

El extenista lamentó con severidad las reacciones adversas surgidas en las redes sociales tras las explicaciones ofrecidas por Svitolina, con la calificación del trato recibido por su excompañera como desprovisto de empatía y excesivamente riguroso ante la intimidad de un proceso de pareja.

“Elina y yo ya no somos pareja, pero seguimos siendo una familia; aunque me duela el corazón, siempre le estaré agradecido por su apoyo y amor a lo largo de los años”, aseveró Monfils al recordar el papel determinante de la jugadora en su carrera profesional y en la crianza de la hija de ambos.

La declaración del deportista hace un llamado a la cordura social y a la comprensión de la esfera privada, con el recuerdo de que las vivencias familiares trascienden la imagen pública que proyectan los atletas de alto rendimiento en las pistas internacionales.

La hidalguía y madurez exhibidas por ambos atletas para afrontar públicamente el término de su vínculo sentimental constituyen un ejemplo de responsabilidad familiar y respeto recíproco.

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La protección del ámbito personal frente a la vorágine de la opinión pública resulta fundamental para preservar la dignidad humana en momentos de reestructuración vital.