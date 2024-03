Georgina Rodríguez reveló cuándo se retirará Cristiano Ronaldo del fútbol profesional

La modelo y empresario Georgina Rodríguez, esposa del astro portugués Cristiano Ronaldo, se convirtió en el tema de conversación en redes sociales y para los amantes de la moda al desfilar usando un vestido hecho a partir de una camiseta con el número 7 y firmada por el delantero del Al-Nassr.

Durante la Semana de la Moda en París, la modelo de 30 años desfiló para la reconocida marca Vetements, luciendo un vestido color rojo que fue diseñado a partir de una camiseta firmada por su esposo, Cristiano Ronaldo, con el número que lo identifica: el 7.

Durante este desfile, Georgina fue captada por diferentes asistentes y los videos e imágenes de su presencia en el evento circulan las redes sociales; sin embargo, hay uno que ha llamado la atención del mundo del fútbol.

Se trata de una charla que ella sostenía con otras dos mujeres en la que habló del tiempo que Cristiano Ronaldo, su esposo, seguirá jugando a nivel profesional: “Cristiano one year and finished maybe two i don’t know (Cristiano un año, y luego termina. Tal vez dos, no lo sé)”.

Esta frase de inmediato se tomó las redes sociales de los fanáticos del portugués, quienes han enviado mensajes de tristeza por el cernao retiro del astro portugués que ha marcado a toda una generación y es, sin duda, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.

Cabe recordar que ‘el Bicho’ ya tiene 39 años y espera disputar la Eurocopa con la selección de Portugal; sin embargo, su participación en el próximo Mundial es incierta. A nivel de clubes continúa cumpliendo con su equipo el Al-Nassr.