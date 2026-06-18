¿Habrá debut o se aplaza? Brasil toma decisión definitiva sobre la participación de Neymar en el segundo partido del Mundial

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tomó este jueves una decisión definitiva sobre el debut del futbolista Neymar en el segundo partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que la selección de Brasil disputará contra Haití.

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Neymar, cabe recordar, fue ausencia en el primer partido de La Auriverde contra Marruecos debido a una lesión que ya sufría desde antes del llamado del seleccionador italiano Carlo Ancelotti.

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Por esa razón, y debido a los pronósticos que se habían dado desde la interna del equipo nacional, se esperaba que el emblemático futbolista sudamericano pudiera estar listo para el segundo encuentro.

Sin embargo, el debut de Neymar en el Mundial de 2026 tendrá que esperar, pues el astro brasileño no viajará con la delegación de Brasil para el partido del viernes ante Haití, informó la CBF.

El goleador histórico de La Canarinha, con 79 goles, entrenó el miércoles por primera vez en el campo junto a sus compañeros tras sufrir hace un mes una lesión muscular en la pantorrilla derecha con su club, el Santos de la Serie A de Brasil.

Es importante mencionar que, la semana pasada, Ancelotti confiaba en tenerlo listo para el duelo contra los haitianos en Filadelfia, correspondiente a la segunda jornada del Grupo C.

Pero el entrenador italiano y su comisión técnica no quieren forzar un regreso prematuro que pueda afectar luego la presencia del 10 en instancias más definitivas, según ha comunicado la prensa brasileña.

Neymar, de 34 años y quien no defiende a su país desde octubre de 2023, "se quedará en Nueva Jersey para aprovechar al máximo la fase final de su proceso de recuperación", indicó la CBF en un mensaje enviado a periodistas.

Brasil, entretanto, buscará limpiar su imagen contra Haití, que en el papel parece la selección menos fuerte del grupo, luego de un flojo debut ante Marruecos (1-1) el sábado pasado en East Rutherford, a las afueras de Nueva York.

La pentacampeona del mundo es actualmente tercera de su grupo, que lidera Escocia con tres puntos tras haber derrotado en su debut por la mínima diferencia a Haití.

Los escoceses se medirán este jueves contra Marruecos, que mostró un desempeño importante en el primer partido contra Brasil que, aunque es siempre favorita, dejó algunas dudas entre los aficionados para esta edición, al menos en lo que respecta al arranque.