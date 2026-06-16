El presidente de la FIFA celebró el millón de hinchas en los estadios, tras cinco días de competencia mundialista

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, celebró este martes que la edición número 23 de la Copa del Mundo que se disputa en Canadá, México y Estados Unidos alcanzó la cifra del primer millón de aficionados en los diferentes escenarios deportivos en los que se jugaron los primeros 16 encuentros de la fase de grupos.

“¡Guau! ¡1 millón de aficionados en estadios!”: escribió en su cuenta de Instagram el máximo dirigente del fútbol mundial.

En la publicación compartida en esta red social, se le ve a Infantino posar junto al aficionado 1 millón del certamen mundialista, a quien felicitó.

“Felicidades a Aaron Bren, que fue el 1 millón de fan en este FIFA World Cup”, indicó el presidente de la FIFA.

Gianni Infantino aprovechó el espacio para agradecer a todos los aficionados del fútbol por la acogida que le han dado a la edición número 23 de la Copa del Mundo, que por primera vez en la historia se desarrolla con 48 selecciones en tres países anfitriones.

“Un enorme agradecimiento a todos nuestros apasionados seguidores que siguen llenando los estadios; habéis dado vida a la Copa Mundial de la FIFA más inclusiva”, sentenció.

Cabe destacar que para el Mundial 2026 fueron elegidos 16 escenarios deportivos, los cuales se encuentran divididos de la siguiente manera: dos estadios para Canadá, tres para México y 11 para Estados Unidos.

Estas son las sedes y estadios mundialistas:

Canadá

Vancouver: Estadio BC Place

Toronto: Estadio Toronto

México

Ciudad de México: Estadio Azteca

Guadalajara: Estadio Guadalajara (Estadio Akron)

Monterrey: Estadio Monterrey (Estadio BBVA)

Estados Unidos