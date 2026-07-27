ICE amplió operativos para deportar a migrantes haitianos tras la cancelación del TPS, revela CBS

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) prepara una operación a gran escala con el objetivo de arrestar y deportar de forma acelerada a ciudadanos haitianos tan pronto como expire su protección bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), según reveló una investigación del canal estadounidense CBS basada en documentos internos y fuentes del organismo.

El plan de contingencia se enfoca en áreas con muchas personas de origen haitiano. Estas zonas están principalmente en el estado de Ohio y en la ciudad de Springfield. Las normas incluyen tratar rápidamente a las personas que sean detenidas, para abordar vuelos directos hacia Haití.

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La ofensiva de ICE se perfila tras el fallo del Tribunal Supremo que dio vía libre a la Administración de Donald Trump para levantar el TPS a más de 300.000 haitianos y alrededor de 6.000 ciudadanos sirios.

Una vez que la resolución se apruebe esta semana los beneficiarios perderán de inmediato su autorización para trabajar legalmente en suelo norteamericano, por otra parte los que pierdan el amparo podrán ser detenidos por ICE.

Aunque las personas sin orden previa de expulsión mantendrán, por regla general, el derecho a presentar su caso ante un juez de migración antes de ser deportadas.

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Esta medida forma parte de la política migratoria del Ejecutivo estadounidense, que busca desmantelar gradualmente el programa TPS para cerca de un millón de personas pertenecientes a 13 países anteriormente protegidos.