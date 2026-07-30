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Jueves, 30 de julio de 2026
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FIFA

Sorpresa en el mundo del fútbol por posición de la Federación Mexicana frente a polémica propuesta de la FIFA

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Gianni Infantino (EFE)
Gianni Infantino (EFE)
Con esto, la FMF toma distancia de la posición de Concacaf y abre la posibilidad de levantarle el pulgar a la FIFA.

Creación de una empresa, llegada de inversión privada, ingresos de 10.000 millones de dólares para financiar el desarrollo del fútbol: el polémico plan de la FIFA sigue dividiendo al deporte.

El proyecto de Gianni Infantino prevé la creación de una empresa, la FIFA Forward Enterprise (FFE), encargada de gestionar sus actividades comerciales (difusión, patrocinios, boletería, concesión de licencias) y de eventos (Mundial, Mundial de Clubes).

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En medio del rechazo a la medida, surgió una importante voz de apoyo que generó sorpresa en el mundo del fútbol.

La Federación Mexicana de Fútbol se puso del lado de Infantino y dijo que se trata de un "vehículo para fomentar el positivo desarrollo del futbol en el mundo, a partir de un nuevo modelo financiero".

Con esto, la FMF toma distancia de la posición de Concacaf y abre la posibilidad de levantarle el pulgar a la FIFA.

Según la entidad, se recaudarían hasta 4.200 millones de dólares, cifra basada en un valor estimado para la futura empresa de 20.000 millones de dólares, lo que equivale a una participación externa de poco más del 20%.

Aunque las cifras suenan prometedoras, la principal oposición viene de un gigante: la UEFA.

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La confederación europea ve en este proyecto un nuevo ejemplo de la mercantilización del deporte, con un trasfondo de riesgo de conflicto de intereses.

"La FIFA no puede seguir usando nuestro deporte para que ella y sus amigos se enriquezcan", dijo la institución.

Por su parte, la Confederación de Norte, Centroamérica y Caribe (Concacaf) y la Confederación Asiática (AFC) lamentaron que el proyecto se hiciera público sin que los miembros de la FIFA fueran consultados, aunque no se pronunciaron sobre el fondo del asunto.

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