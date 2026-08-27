Así como Venezuela soportó su economía en el petróleo, Nicaragua parece haber encontrado su propio salvavidas

Informe especial. Así como el petróleo ha sido durante décadas el gran soporte de los ingresos de Venezuela, Nicaragua parece haber encontrado en el oro su propio salvavidas económico, un recurso que le genera millones de dólares al régimen de Daniel Ortega, pero que también ha dejado a su paso conflictos con comunidades indígenas, afectaciones ambientales y tensiones con Costa Rica y Estados Unidos ¿Cuánto dinero está generando este negocio y quién se está beneficiando? Edgar Stefan Orellanos, analista internacional, lo explicó en NTN24.