NTN24
Miércoles, 19 de agosto de 2026
Miércoles, 19 de agosto de 2026
Consulta popular

Régimen venezolano convoca supuesta consulta popular en medio de cuestionamientos democráticos

agosto 19, 2026
Por: Miguel Pedreros
El exdiputado a la Asamblea Nacional por el estado Carabobo, Ángel Álvarez Gil, cuestionó esta convocatoria calificándola de "maniobra de distracción"

También le puede interesar

Delcy Rodríguez-Foto: EFE
Consulta popular

Régimen venezolano convoca supuesta consulta popular en medio de cuestionamientos democráticos

Abelardo de la Espriella/ Gustavo Petro - Foto EFE
Abelardo de la Espriella

"No le temblará la mano para llevarlos al tribunal": embajador de Colombia ante UE sobre investigaciones de Gobierno De la Espriella a Administración Petro

El procurador de Colombia Gregorio Eljach-Foto: EFE
Denuncia

“No iba a haber elecciones”: Procurador revela el riesgo que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro

María Elvira Salazar - Foto: EFE
María Elvira Salazar

Las primeras palabras de María Elvira Salazar, tras imponerse en las primarias en Florida

Alon Levi, embajador de Israel en Guatemala / FOTO: captura de pantalla
Terremoto en Colombia

“Los voluntarios de Israel trabajan de la mano con Colombia”: embajador de Israel de Guatemala en Cali

Terremoto en Venezuela - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

Damnificado del doble terremoto en Venezuela habló sobre un nuevo sismo en La Guaira

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Con los protagonistas: las historias de resiliencia de los sobrevivientes y ayudantes del terremoto en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Venezuela registra nuevo temblor en La Guaira mientras persiste la negligencia del régimen

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No le temblará la mano para llevarlos al tribunal": embajador de Colombia ante UE sobre investigaciones de Gobierno De la Espriella a Administración Petro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Las primeras palabras de María Elvira Salazar, tras imponerse en las primarias en Florida

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Trump reitera su reclamo del estrecho de Ormuz, mientras el régimen de Irán mantiene cerrado el paso marítimo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Manizales - Foto EFE
Terremoto en Colombia

"Necesitamos dinero para la reconstrucción": gobernador de Caldas a NTN24 tras terremoto en Colombia

Personas caminan frente a edificaciones afectadas en Pereira-Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Venezolano que perdió a su esposa e hijas en terremoto de La Guaira busca a su hermano en Pereira

Foto de referencia: Canva
Ciberseguridad

Artimañas de cibercriminales avanzan a gran velocidad, pero también los métodos de empresas expertas para enfrentarlos

Ciberataques- Foto de referencia
Colombia

Inteligencia artificial también es usada por ciberdelincuentes: experto da claves para detenerlos

Marco Rubio y Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos EFE
Transición democrática

"EE. UU. no ha ofrecido una hoja de ruta muy clara": Brian Naranjo sobre transición a la democracia en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Terremoto en Colombia - Foto EFE
Terremoto en Colombia

A una semana del terremoto, Colombia se reconstruye entre cifras desgarradoras y mucha solidaridad

Personas buscan entre los escombros de una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, este lunes en Cali (Colombia)-Foto: EFE
Terremoto en Colombia

La rápida respuesta ante la emergencia en Colombia contrasta con el abandono que hubo en Venezuela

Sectores en Cumaná, Venezuela, sufrieron anegaciones - Fotos: X
Cumaná

Varios sectores en Cumaná, Venezuela, sufrieron anegaciones tras intensas lluvias registradas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Naciones Unidas: su pérdida de rumbo y crisis de legitimidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Terremoto en Colombia - Foto EFE
Terremoto en Colombia

A una semana del terremoto, Colombia se reconstruye entre cifras desgarradoras y mucha solidaridad

Daniel Ortega (EFE)
Nicaragua

El dictador nicaragüense Daniel Ortega anuncia que en el país no habrá más elecciones para anular a la oposición: "hay que hacer las leyes que les pongan un muro"

Personas buscan entre los escombros de una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, este lunes en Cali (Colombia)-Foto: EFE
Terremoto en Colombia

La rápida respuesta ante la emergencia en Colombia contrasta con el abandono que hubo en Venezuela

Oswaldo Vizcarrondo, DT de la selección de fútbol venezolana - Foto: EFE
Oswaldo Vizcarrondo

El DT de la selección absoluta de Venezuela, Oswaldo Vizcarrondo, se suma como refuerzo de la Vinotinto Sub-20

Miguel Díaz-Canel Foto EFE
Régimen cubano

Régimen cubano aumenta el salario mínimo en un intento por mitigar el debacle económico del país

Sectores en Cumaná, Venezuela, sufrieron anegaciones - Fotos: X
Cumaná

Varios sectores en Cumaná, Venezuela, sufrieron anegaciones tras intensas lluvias registradas

Nicolás Maduro y Cilia Flores capturados - Foto EFE
Juicio contra Maduro

Termina audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York: juez fija para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023