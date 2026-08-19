Consulta popular Régimen venezolano convoca supuesta consulta popular en medio de cuestionamientos democráticos agosto 19, 2026 Por: Miguel Pedreros El exdiputado a la Asamblea Nacional por el estado Carabobo, Ángel Álvarez Gil, cuestionó esta convocatoria calificándola de "maniobra de distracción" También le puede interesar Consulta popular Régimen venezolano convoca supuesta consulta popular en medio de cuestionamientos democráticos Abelardo de la Espriella "No le temblará la mano para llevarlos al tribunal": embajador de Colombia ante UE sobre investigaciones de Gobierno De la Espriella a Administración Petro Denuncia “No iba a haber elecciones”: Procurador revela el riesgo que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro María Elvira Salazar Las primeras palabras de María Elvira Salazar, tras imponerse en las primarias en Florida Terremoto en Colombia “Los voluntarios de Israel trabajan de la mano con Colombia”: embajador de Israel de Guatemala en Cali Terremoto en Venezuela Damnificado del doble terremoto en Venezuela habló sobre un nuevo sismo en La Guaira Compartir en: