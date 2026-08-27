Entre lujos y privilegios: así fueron tratados los criminales en la cárcel durante el gobierno Petro

Documentos obtenidos por Noticias RCN han dado a conocer las condiciones VIP en las que vivían criminales peligrosos detenidos en una cárcel de máxima seguridad de La Paz Guitajuy, Itagüí, cerca de Medellín, durante la administración de Gustavo Petro en Colombia. De acuerdo con el informe, el gobierno de Petro estableció un régimen especial para cerca de 16 delincuentes, luego del escándalo desatado por parte de la despampanante parranda vallenata en este centro carcelario a inicios de abril del 2025.