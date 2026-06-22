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Lunes, 22 de junio de 2026
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Selección de Brasil

Importante baja: Raphinha es descartado contra Escocia por lesión y pone en duda su permanencia el resto del Mundial de 2026

junio 22, 2026
Por: Diana Pérez
Raphinha | Foto: EFE
Raphinha | Foto: EFE
Pero no fue el único ausente, ya que el arquero del Liverpool, Alisson Becker tampoco estuvo en el entranmiento de este lunes.

La selección de Brasil enfrenta una gran incognita a puertas de tener que enfrentar su último partido en la fase de grupos del Mundial de 2026 ante Escocia. Parece que la pentacampeona perderá a una de sus más influyentes figuras en el campo de juego, el jugador del Barcelona Raphinha.

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Durante la victoria 3-0 que tuvieron ante Haití, el extremo sufrió una lesión en su muslo derecho y el primer informe señala que se podría perder el partido contra Escocia, con quien tendrá un partido decisivo.

Sin embargo, este lunes se conoció que su proceso de recuperación podría durar más allá de la fase de grupos, poniendo en duda su permanencia en la selección. Ahora el entrenador de italiano Carlo Ancelotti tendrá que decidir entre Luiz Henrique, Rayan, Gabriel Martinelli y Endrick para reemplazarlo.

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Pero no fue el único ausente, ya que el arquero del Liverpool, Alisson Becker tampoco estuvo en el entrenamiento de este lunes.

El número 1 de los pentacampeones mundiales no está lesionado. Su presencia en el gimnasio se considera "normal" y busca mantener bien su estado físico durante el torneo, según dijo a periodistas una fuente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Ancelotti presidió los trabajos previos al cotejo contra los escoceses el miércoles en Miami, donde los brasileños esperan hacer oficial su casi segura clasificación a los dieciseisavos de final. Incluso perdiendo podrían garantizar su presencia en la siguiente fase.

La otra gran novedad de la práctica de la Seleção fue la ausencia de calor y sol en pleno verano estadounidense. Este lunes, la temperatura cayó y obligó a algunos asistentes a utilizar sacos por primera vez desde que Brasil llegó a Morristown a comienzo de junio.

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