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Murió el actor Sam Neill, conocido por su papel en 'Jurassic Park': “Falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida”

julio 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Sam Neill - AFP
Sam Neill - AFP
El deceso fue confirmado por su familia en un comunicado el lunes 13 de julio.

El actor neozelandés Sam Neill, quien era conocido por su papel en la película 'Jurassic Park', falleció "repentina e inesperada" este lunes en Australia a los 78 años, según reportó su familia en un comunicado.

"Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida", indicó el texto.

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En sus memorias de 2023, Neill decía que estaba "posiblemente muriendo" de un linfoma no hodgkiniano en estadio tres.

Sin embargo, había anunciado en abril que su cáncer estaba en remisión tras una terapia genética y declaró estar libre de cáncer gracias a una terapia que modificó su sistema inmunitario.

En su comunicado, la familia de la estrella de cine remarcó que Neill permaneció "libre de cáncer".

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"La pérdida fue repentina e inesperada pero bendecida por el hecho de que Sam continuó libre de cáncer", señaló.

La carrera profesional de Sam Neill en el mundo del espectáculo comenzó en los años de 1970 e incluyó muchos papeles en cine y televisión, incluyendo la serie de Netflix "Peaky Blinders" y las películas "La caza del Octubre Rojo" y "El Piano".

Por otro lado, era conocido por administrar viñedos en la región de Otago Central, en Nueva Zelanda.

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