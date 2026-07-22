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Miércoles, 22 de julio de 2026
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Juicio contra Maduro

Así salió Nicolás Maduro de la Corte Federal en Manhattan tras comparecer por tercera vez ante un juez en Nueva York

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Una caravana de más de 10 vehículos policiales trasladó a Nicolás Maduro y Cilia Flores desde la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York hasta el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn.

Una caravana de más de 10 vehículos policiales trasladó a Nicolás Maduro y Cilia Flores desde la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York hasta el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, tras una audiencia judicial que marcó un evidente cambio en la actitud del exmandatario venezolano.

Periodistas de NTN24 presenciaron la audiencia, que se desarrolló en una sala con capacidad para 150 personas completamente llena.

Según los testimonios, Maduro apareció significativamente más delgado, vestido con su característico traje, pero sin esposas visibles, saludando con la mano.

Flores llevaba el cabello recogido en una coleta, y ambos ingresaron por la misma puerta, pero separados por sus abogados, sin mirarse ni saludarse.

La audiencia duró aproximadamente 15 minutos, en contraste con la primera comparecencia que se extendió por una hora y diez minutos.

"Hoy vimos un Maduro resignado, un Nicolás Maduro mucho más delgado, un Nicolás Maduro que respetó los procesos de este juicio", declaró Pedro Rojas, expresionero político venezolano presente en la sala.

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El proceso penal en contra de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, entró en una nueva fase organizativa en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Las partes involucradas en el caso propusieron formalmente al juez Alvin Hellerstein que el juicio arrancara el 1 de junio de 2027 y así accedió el togado.

​La propuesta quedó consignada en un documento judicial presentado antes de la audiencia programada ante el juez Hellerstein en la corte federal de Manhattan.

Tras ser validado el cronograma por el magistrado de 92 años, el juicio por cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas dará inicio casi un año y medio después de la captura del líder del régimen chavista en Caracas durante una operación militar de Estados Unidos el pasado mes de enero.

Durante la sesión, el equipo legal de Maduro, encabezado por el abogado Barry Pollack, ratificó las etapas del cronograma previo al juicio.

La primera gran batalla procesal ocurrirá el 2 de septiembre de 2026, fecha en la que la defensa presentará su primera ronda de mociones formales para intentar anular el caso.

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