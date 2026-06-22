Con goles de Messi, el goleador de los mundiales, Argentina venció a Austria y se clasificó a la siguiente ronda del Mundial

Lionel Messi arrancó el Mundial en modo goleador y ahora con dos goles suyos, Argentina venció a Austria y no solo se convirtió en el máximo anotador de los mundiales, sino que también es, por ahora, el goleador de esta cita orbital con cinco tantos.

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El astro argentino eleva la cifra de goles en Copa del Mundo a 18 tantos, dos más que el alemán Miroslav Klose, que tenía el récord antes de empezar la edición en Norteamérica.

Pese a haber fallado un penal, Messi anotó un doblete a los 38 y a los 90+5, haciendo vibrar al Dallas Stadium de Texas, tomado por la hinchada albiceleste.

Luego del bajón anímico por el penal fallido, los argentinos recuperaron el ánimo y la solidez en el mediocampo, después de que Austria intentara apoderarse de la zona con un juego físico y compacto y dominara el balón en varios episodios.

Por Argentina, Lautaro Martínez fue una figura clave, tanto en la generación del penal como en tratar de habilitar a Messi desde su banda. En Austria, el capitán David Alaba bloqueó todo lo que pudo en defensa.

Tras este duelo, Argentina, con 6 puntos, ya está en la siguiente fase, y saldrá el 27 de junio, otra vez en Dallas, a definir el liderazgo del grupo J ante Jordania, aunque podría garantizarse la punta de la llave este mismo lunes, con el resultado del Jordania-Argelia.