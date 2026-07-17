‘La Odisea’ de Christopher Nolan: fecha, reparto, historia y todo lo que debe saber de la nueva película

En su más ambiciosa producción hasta la fecha, La Odisea, Christopher Nolan lleva a la pantalla una reinterpretación de la clásica epopeya mitológica de Ulises, transformándola en un gran espectáculo cinematográfico con formato de blockbuster y un reparto de lujo encabezado por Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland y Zendaya.

La película estrenada este jueves 16 de julio, tiene una duración de 2 horas y 52 minutos y es el primer largometraje comercial filmado completamente en IMAX.

Para adaptar el poema de Homero, de 3.000 años de antigüedad y uno de los textos fundacionales de la literatura occidental, el oscarizado director de "Oppenheimer" quiso hacerlo por todo lo alto.

"La odisea", que se estrena esta semana en España y América Latina, fue rodada en seis países (Grecia, Marruecos, Italia...), algunas escenas en alta mar y con cámaras IMAX, un formato que ofrece una resolución única pero técnicamente muy exigente.

Las cifras del presupuesto que circulan son también colosales: 250 millones de dólares.

"La odisea" cuenta el accidentado regreso de Ulises (Matt Damon) a su isla de Ítaca, donde su esposa Penélope (Anne Hathaway) y su hijo Telémaco (Tom Holland) se enfrentan a los ataques de los pretendientes al trono.

Ulises, que debe encararse al cíclope, a la hechicera Circe o a la desconfianza de sus compañeros, ve cómo poco a poco se apaga su fama de líder y al mismo tiempo empieza a dudar sobre sus actos.

"Las decisiones que toma no siempre son las correctas, lo que lo hace muy imperfecto y muy humano", asegura Matt Damon en el estreno en París. "Creo que por eso sigue encontrando eco hoy y lo ha encontrado desde hace 3.000 años".

Nolan, guionista y productor del filme, conocía por encima el mito de la Ilíada y la Odisea antes de embarcarse en el proyecto.

"Siempre busco espacios por llenar en la cultura del cine y me sorprendió mucho comprobar que la mitología griega, especialmente la 'Odisea', texto fundacional de la literatura occidental, rara vez se había intentado llevar al cine", explica el cineasta británico de 55 años.

En 2004, "Troya", de Wolfgang Petersen, se centraba en esa guerra, con Brad Pitt en el papel de Aquiles, y, dos décadas después, "El regreso de Ulises", con Ralph Fiennes y Juliette Binoche, contaba la vuelta del héroe a Ítaca, desde un punto de vista más íntimo.

Nolan opta por una puesta en escena espectacular para relatar los veinte años de errancia de Ulises, cuyo destino se asemeja en cierta manera a algunos de sus anteriores filmes.

Como el Batman de "El caballero de la noche", el rey de Ítaca se convierte poco a poco en un héroe solitario tentado por la venganza.

Y como Robert Oppenheimer, corroído por los estragos de la bomba atómica que contribuyó a crear, Ulises lucha contra sus remordimientos.

"Lo que me parecía interesante era la idea de una persona que carga con la culpa de haber cambiado el mundo, y no necesariamente para mejor", cuenta Nolan, que ve también en "La odisea" una reflexión intemporal sobre lo que une a los seres humanos entre sí.

"El respeto a las personas y a sus derechos es lo que define la civilización", analiza el cineasta. "Es una regla de oro que sustenta los principios de la democracia y de los derechos humanos. Cuando empezamos a olvidarla, todo se desintegra".