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Lunes, 03 de agosto de 2026
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Mundial 2026

Así fue el golazo del famoso jugador mundialista Tim Payne en su debut en el fútbol sudamericano

agosto 3, 2026
Por: Luis Cifuentes
Tim Payne, jugador de Olimpia de Paraguay - Foto: EFE
Tim Payne, jugador de Olimpia de Paraguay - Foto: EFE
El mediocampista fue catalogado antes de la Copa del Mundo como el jugador más famoso del mundo.

Timothy Payne, jugador de la selección de Nueva Zelanda y que se hizo famoso antes de su participación en el Mundial 2026, debutó este domingo con su nuevo club en Paraguay y lo hizo con un golazo que puso a celebrar a toda la hinchada.

Su primer tanto en Sudamérica llegó a los 80 minutos del encuentro entre Olimpia y Rubio Ñu en el torneo Clausura paraguayo.

Payne arrancó desde la mitad de la cancha, emprendió carrera y habilitó una jugada hacia el costado derecho. Después, recibió en el medio y, desde afuera del área, cruzó el balón para anotar un golazo que quedará siempre en el recuerdo.

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Su tanto significó el quinto gol de la goleada 5 a 0 del Olimpia este domingo en el fútbol paraguayo.

Payne ingresó al encuentro de este domingo a los 69 minutos y generó gran entusiasmo entre los aficionados paraguayos.

Cabe recordar que las redes sociales del mediocampista neozelandés colapsaron en los días previos al Mundial después de que el influencer argentino Valen Scarsini, conocido como "Elscarso", decidiera que era el jugador "menos conocido" de la Copa Mundial.

En Instagram y TikTok, Scarsini publicó un video en el que animaba a su audiencia a dar "me gusta", comentar y seguir la cuenta del defensa que para antes del comienzo de la cita orbital jugaba en el Wellington Phoenix de la liga de su país.

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El mediocampista oceánico disputó los tres partidos de la fase de grupos del Mundial ante Irán, Egipto y Bélgica.

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