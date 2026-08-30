NTN24
Domingo, 30 de agosto de 2026
Domingo, 30 de agosto de 2026
Donald Trump

Presidente Trump se pronuncia sobre lo que hará con el petróleo venezolano tras mega acuerdo con el régimen

agosto 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump | Foto: EFE
El mandatario aseguró que el proceso para reponer las reservas comenzará “muy pronto” y presentó el suministro de crudo venezolano como un beneficio directo para los norteamericanos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que parte del petróleo venezolano obtenido tras el nuevo acuerdo entre Washington y Caracas será destinado a rellenar la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, actualmente en uno de sus niveles más bajos en décadas.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Trump aseguró que el proceso para reponer las reservas comenzará “muy pronto” y presentó el suministro de crudo venezolano como un beneficio directo para los estadounidenses.

“Una de las cosas que voy a hacer con el Petróleo Venezolano es llenar las Reservas Nacionales Estratégicas, que, debido a Sleepy Joe Biden, han sido prácticamente vaciadas. El proceso de “llenado” comenzará muy pronto, y es un Regalo de Venezuela al Pueblo de los Estados Unidos. ¡Gracias!”, indicó.

La declaración se produce luego de que la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, informara que el acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años y contempla como objetivo superar una producción de 1.5 millones de barriles diarios.

o

Rodríguez destacó que este acuerdo forma parte de una estrategia más amplia que incluye nuevos convenios con importantes compañías internacionales como Chevron, Repsol, Eni, Shell y BP, entre otras. “Nuestra meta va más allá. Queremos ser una potencia energética”, afirmó durante un mensaje transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Además, explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, Venezuela podría percibir 209.335 millones de dólares a través del convenio. Según detalló, esto supondría que alrededor de 19 dólares de cada barril producido y comercializado ingresarían directamente al país.

El proyecto también contempla el desarrollo de ocho bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco, una extensa región de más de 55.000 kilómetros cuadrados ubicada en el este y centro-este de Venezuela.

Asimismo, la encargada del régimen agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por las gestiones realizadas para concretar el convenio.

“Cada parte aporta aquello que puede hacer mejor”, sostuvo, al explicar que Estados Unidos contribuirá con capital, tecnología y capacidad operativa para acelerar la recuperación de una industria estratégica que, afirmó, ha sido fuertemente afectada por las sanciones.

Temas relacionados:

Donald Trump

Delcy Rodríguez

Estados Unidos

Acuerdo

Petróleo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Conteo regresivo? Estados Unidos aumenta su poderosa presión militar muy cerca de Cuba

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Expectativa por el lanzamiento del telescopio Nancy Grace Roman que observará el universo como nunca

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Expertos abordan el fraude financiero y la ciberseguridad como principales desafíos de la era digital: ¿cómo cuidar sus datos y su dinero?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Así fue la velatón por las víctimas del terremoto en Colombia: estuvo el presidente Abelardo de la Espriella

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal y explotan contra Pedro Sánchez: "Invasores"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Experto sobre lo que le conviene a Trump: "mantener una dictadura y seguir extrayendo el petróleo"

Primera academia espacial / FOTO: Captura de pantalla
Estados Unidos

EEUU tendrá su primera Academia Espacial para formar, entre otros, militares en el ámbito aeroespacial

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal - Foto: captura video
Ceuta

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal y explotan contra Pedro Sánchez: "Invasores"

Foto de referencia (Canva)
Fraude

Expertos abordan el fraude financiero y la ciberseguridad como principales desafíos de la era digital: ¿cómo cuidar sus datos y su dinero?

USS Gridley | Foto: AFP
Estados Unidos

‘USS Gridley': el poderoso buque con el que Estados Unidos pretende intensificar la lucha contra el narcotráfico en Ecuador

Más de Actualidad

Ver más
Angie Rodríguez denunció a Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, pide revocar permiso de Petro para salir de Colombia por denuncia presentada ante la Cámara

Emirlendris Benítez, exprisionera política-Foto: ilustración canva
Liberación de presos políticos

“Esto ha sido muy duro”: Emirlendris Benítez, exprisionera política que el régimen venezolano obligó a abortar

Abelardo De La Espriella y Gianni Infantino - EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

Gianni Infantino asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella en medio de polémica en la FIFA: lo que se sabe de su visita a Cali

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Angie Rodríguez denunció a Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, pide revocar permiso de Petro para salir de Colombia por denuncia presentada ante la Cámara

Emirlendris Benítez, exprisionera política-Foto: ilustración canva
Liberación de presos políticos

“Esto ha sido muy duro”: Emirlendris Benítez, exprisionera política que el régimen venezolano obligó a abortar

Abelardo De La Espriella y Gianni Infantino - EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

Gianni Infantino asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella en medio de polémica en la FIFA: lo que se sabe de su visita a Cali

Messi despide a su padre Jorge Messi. (AFP)
Lionel Messi

"Fuerza Messi": el astro argentino despidió a su fallecido padre en una ceremonia íntima en Rosario

Richard Páez, exentrenador de la selección de Venezuela - Foto: EFE
Richard Páez

"Amenazas a mi integridad": el entrenador venezolano Richard Páez rompe el silencio tras su salida del Cúcuta en Colombia

Terremoto en Colombia (AFP)
Terremoto en Colombia

Constructora Bolívar despliega maquinaria pesada y personal en seis frentes críticos de Cali tras el terremoto

Nuevo balance de víctimas y damnificados en Colombia, tras terremoto - Foto de referencia: AFP
Terremoto en Colombia

Nuevo balance: esta es la cifra de fallecidos, heridos y damnificados en Colombia, tras el terremoto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023