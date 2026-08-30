Presidente Trump se pronuncia sobre lo que hará con el petróleo venezolano tras mega acuerdo con el régimen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que parte del petróleo venezolano obtenido tras el nuevo acuerdo entre Washington y Caracas será destinado a rellenar la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, actualmente en uno de sus niveles más bajos en décadas.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Trump aseguró que el proceso para reponer las reservas comenzará “muy pronto” y presentó el suministro de crudo venezolano como un beneficio directo para los estadounidenses.

“Una de las cosas que voy a hacer con el Petróleo Venezolano es llenar las Reservas Nacionales Estratégicas, que, debido a Sleepy Joe Biden, han sido prácticamente vaciadas. El proceso de “llenado” comenzará muy pronto, y es un Regalo de Venezuela al Pueblo de los Estados Unidos. ¡Gracias!”, indicó.

La declaración se produce luego de que la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, informara que el acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años y contempla como objetivo superar una producción de 1.5 millones de barriles diarios.

VEA TAMBIÉN Delcy Rodríguez anuncia que acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años o

Rodríguez destacó que este acuerdo forma parte de una estrategia más amplia que incluye nuevos convenios con importantes compañías internacionales como Chevron, Repsol, Eni, Shell y BP, entre otras. “Nuestra meta va más allá. Queremos ser una potencia energética”, afirmó durante un mensaje transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Además, explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, Venezuela podría percibir 209.335 millones de dólares a través del convenio. Según detalló, esto supondría que alrededor de 19 dólares de cada barril producido y comercializado ingresarían directamente al país.

El proyecto también contempla el desarrollo de ocho bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco, una extensa región de más de 55.000 kilómetros cuadrados ubicada en el este y centro-este de Venezuela.

Asimismo, la encargada del régimen agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por las gestiones realizadas para concretar el convenio.

“Cada parte aporta aquello que puede hacer mejor”, sostuvo, al explicar que Estados Unidos contribuirá con capital, tecnología y capacidad operativa para acelerar la recuperación de una industria estratégica que, afirmó, ha sido fuertemente afectada por las sanciones.