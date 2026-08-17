Con puntos de donación y un sentido mensaje a las víctimas del terremoto: así transcurrieron las funciones iniciales del YEM World Tour de Morat en Bogotá

Este fin de semana inició el esperado 'YEM World Tour' de la banda colombiana Morat con fechas programadas desde el viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de agosto en el Movistar Arena de Bogotá.

Los tres conciertos, que son los primeros de la gira de su álbum 'Ya es mañana' y anteceden a las últimas tres fechas en la capital de Colombia, programadas para el próximo 21, 22 y 23 de agosto, transcurrieron entre la ovación de sus casi 50 mil seguidores que se aglomeraron en el recinto cubierto para disfrutar de los eventos.

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El inicio de la gira musical de la reconocida agrupación, anunciada oficialmente a inicios de año, coincidió, sin embargo, con los trágicos días posteriores al terremoto que azotó al país el pasado 10 de agosto.

Tras la emergencia derivada por el fuerte movimiento telúrico de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar (Chocó), Morat anunció dos iniciativas para apoyar a las personas y territorios afectados, que se activaron con sus conciertos en Bogotá.

Una de esas iniciativas fue la de instalar cuatro puntos de donación en dinero en el Movistar Arena y sus alrededores. Los recursos, cabe resaltar, serán canalizados a través de UNICEF, organización con la que Morat lleva varios años trabajando.

La otra iniciativa, según anunció la banda, será donar parte de los ingresos recogidos en los conciertos en Bogotá para apoyar la recuperación y reconstrucción de colegios en Chocó, el Eje Cafetero, el Valle del Cauca y Antioquia.

"Impacto a favor de los damnificados"

Luego de abrir el concierto, tras instalar en el escenario la simulación de un edificio de Bogotá con un ascensor inmersivo para los fanáticos en el que iban descendiendo poco a poco hasta llegar al primer piso (en donde los esperaba la banda), Juan Pablo Isaza, el vocalista principal, expresó un emotivo mensaje.

"Antes de seguir con el concierto queríamos aprovechar para decirles que queremos manifestar nuestra más profunda solidaridad con las víctimas del terremoto del 10 de agosto", dijo inicialmente Isaza.

El también guitarrista de la banda contó que "no fue fácil la decisión de seguir adelante con los conciertos y no aplazar o cancelar".

"Pero decidimos seguir adelante por una razón: Y es que estamos confiados en que el impacto que íbamos a generar a favor de los damnificados era mejor si seguíamos así", agregó.

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La banda también agradeció a sus asistentes por participar con su presencia de la causa y por las donaciones en los puntos de UNICEF, antes de dar inicio oficialmente a los espectáculos.

"Este concierto, Bogotá, es una invitación a dejar de ver la vida por la ventana, a seguir armando un catálogo de recuerdos que sea digno de recordar entre nosotros, ¿verdad? Y a dejar de aplazar eso que uno siempre quiso hacer para mañana porque cuando uno menos se da cuenta, Bogotá, Ya Es Mañana", concluyó Isaza en su discurso.

Experiencia musical inmersiva

El arranque de conciertos de Morat se caracterizó por hacer al público partícipe del desarrollo de estos y es que, desde el inicio, durante la dinámica del ascensor, se les permitió a los asistentes escanear un código a través de cual podían escribir frases célebres colombianas que luego fueron proyectadas en tarima.

Después, con los artistas ya presentes, el público tomó el protagonismo y, mediante una pulsera LED interactiva, votó entre tres de las canciones favoritas para decidir cuál sería la próxima que interpretaría la banda.

Aparte de estas dos dinámicas, la agrupación también se encargó de elegir a un fanático dentro del público para que subiera al escenario a grabar el video de una de sus canciones en vivo, mientras esas imágenes captadas en cámara por el seguidor o la seguidora eran proyectadas en pantalla para todos.

Entre historias, reflexiones, y recuerdos, fueron interpretadas las canciones de su último álbum de estudio 'Ya es mañana', así como varias canciones emblemáticas del grupo, que pidió a los asistentes en otro momento del concierto aplaudir a cierto ritmo e intensidad para, nuevamente, hacerlos parte de sus interpretaciones.

Una vez concluidas sus presentaciones en Bogotá, Morat viajará a Chile para dar continuidad a su gira a inicios de septiembre, concluyendo el mes con presentaciones en Argentina y antes de viajar a España para seguir con el tour en octubre.

Durante noviembre y a inicios de diciembre, tendrán varias presentaciones en México, donde habrá una breve pausa para retomar después en febrero, marzo y abril con shows programados en varias ciudades de Estados Unidos y Canadá.