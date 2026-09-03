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Lo que se sabe del espeluznante asesinato del músico mexicano del grupo Camilo Séptimo, su esposa y su pequeña hija

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Jonathan Meléndez, de 38 años, era tecladista, compositor y productor musical, así como integrante fundador de la banda de synth pop Camilo Séptimo. Fue hallado por la policía casi a la medianoche del martes en su casa, ubicada en un barrio residencial de la periferia de la capital mexicana. La secretaría de Seguridad indicó que el hombre -popularmente conocidos como Honas- estaba maniatado y con un disparo en la cabeza. Lo mismo su esposa, de 35 años y cuatro meses de embarazo, y su hija de tres años.

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