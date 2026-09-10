Diosdado Cabello es acusado de haber contratado al Tren de Aragua para asesinar al militar Ronald Ojeda

La fiscalía chilena señala a Diosdado Cabello de contratar al Tren de Aragua para asesinar al militar opositor venezolano Ronald Ojeda en el caso por su asesinato que llega este jueves a los tribunales. En el banquillo está también Maickel David Villegas Rodríguez, a quien la fiscalía chilena acusa de haber participado directamente en la operación ejecutada en febrero de 2024, que terminó con Ojeda asesinado y enterrado en una maleta, bajo una losa de cemento.