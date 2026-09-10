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Abelardo de la Espriella

“Ahora viene lo más importante, ejecutar”: De la Espriella firma 11 decretos para acelerar la reconstrucción tras el terremoto en Colombia

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Presidente Electo Abelardo De La Espriella - EFE
Presidente Electo Abelardo De La Espriella - EFE
El paquete de medidas quiere movilizar recursos, dar liquidez a las regiones, garantizar servicios y evitar que miles de estudiantes pausen sus clases.

El presidente Abelardo de la Espriella y todo su gabinete han hecho a la firma de 11 decretos en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada por el terremoto del 10 de agosto, con el objetivo de poder acelerar la atención de las zonas que han resultado afectadas y pasar de la respuesta inmediata a la etapa de recuperación y restauración.

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Las medidas han sido anunciadas el miércoles 9 de septiembre, después del Consejo de ministros. Según explicó el Gobierno, las nuevas disposiciones quieren entregar herramientas extraordinarias al Estado para mover recursos, fortalecer financieramente a departamentos y municipios, además de acelerar obras de infraestructura que están afectadas por el desastre.

Una de las más relevantes es la creación del Fondo Patria Milagro, mecanismo que está destinado a canalizar y administrar recursos para atender la emergencia y financiar la recuperación de los territorios golpeados por el terremoto. Según De la Espriella, este fondo va a ser uno de los instrumentos más influyentes para garantizar capacidad de ejecución en la reconstrucción.

El paquete igualmente busca traer 17 medidas financieras, administrativas e institucionales para ofrecer liquidez temporal a gobernaciones y alcaldías. Se habilitó excepcionalmente el acceso a recursos del Fonpet para poder hacerle frente los efectos de la emergencia, bajo las condiciones establecidas y con criterios de responsabilidad fiscal.

En materia de servicios públicos, el Gobierno ha dado la autorización de manera temporal a recursos del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura y la Transición Energética para contribuir a garantizar el suministro de energía en las zonas en las que el terremoto afectó la infraestructura o la operación.

Otro de los puntos más importantes es la puesta en marcha de una modalidad especial de Obras por Impuestos. El Ejecutivo quiere incorporar recursos y capacidad de ejecución del sector privado a la reconstrucción. La estrategia se trataría de inversiones en vías, infraestructura, equipamiento y establecimientos educativos.

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Los decretos permiten que entidades territoriales financien o cofinancien proyectos que están fuera de sus propias jurisdicciones cuando estos sean requeridos para atender los efectos de la emergencia. A esto se le añade un régimen temporal para el uso de información estadística reservada del Dane, con el propósito de detectar a las familias afectadas y focalizar los recursos.

La educación ocupa también un lugar destacado. En los colegios afectados se van a poder desarrollar temporalmente actividades académicas en otros espacios durante el tiempo que avanzan las obras de recuperación. Se establecieron medidas financieras para sostener el funcionamiento las sedes educativas y se flexibilizó el calendario académico donde sea necesario.

“Ahora viene lo más importante, ejecutar”, aseguró De la Espriella al presentar las medidas. El mandatario insistió en que la reconstrucción no se puede quedar en anuncios y sostuvo que los recursos tendrán que convertirse en soluciones concretas para las familias, los colegios, los servicios públicos y los municipios afectados.

El terremoto del 10 de agosto provocó una de las más grandes emergencias recientes del país y obligó al nuevo Gobierno a enfocar buena parte de su agenda en la recuperación de las regiones golpeadas. Ahora bien, el desafío va a ser transformar los 11 decretos en obras y ayudas que lleguen de manera efectiva a los territorios.

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