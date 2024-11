Jhon Durán sorprendió al revelar que tiene como ídolo a polémico exjugador: "Me encanta por su personalidad"

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán es uno de los delanteros más letales del mundo en la actualidad. El jugador se ha destacado por su capacidad goleadora con el Aston Villa, club con el que lleva ocho goles en solo 527 minutos jugados.

Pese a no ser jugador titular con el equipo ‘Villano’, Durán ha anotado goles en todas las competiciones que ha disputado en la presente temporada, incluidos dos tantos en Champions League, uno de ellos al Bayern Múnich.

Recientemente, el jugador de la selección Colombia brindó una entrevista con Sky Sports en la que reveló varios aspectos de su carrera, incluidas las peleas que ha tenido con su entrenador Unai Emery en el club inglés.

A su vez, reveló quién es su ídolo en el fútbol, lo que sorprendió a los fanáticos, teniendo en cuenta que no es ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi.

Se trata del sueco Zlatan Ibrahimovic, conocido por su gran capacidad goleadora, pero también por sus polémicas. Cabe recordar que el exfutbolista es recordado por su personalidad sincera y su seguridad en sí mismo, algo que ha llamado especialmente la atención de Durán.

“Me encanta por su personalidad, su confianza en sí mismo, su capacidad goleadora, su temperamento en la cancha”, reconoció el jugador cafetero.

“Y siempre decía: '¿Por qué ser como todos si puedes ser diferente?'. Así que me gusta la forma en que aborda el fútbol y la vida, y me gusta ese ejemplo", agregó.

En ese sentido, reconoció que también le gusta ser diferente y enfatizó que así será siempre en su vida y su carrera.

"Me gusta ser diferente. Me gusta hacer lo que me hace bien, lo que me hace sentir bien, no lo que todo el mundo quiere que haga, y creo que así será hasta el día que me vaya. Esta soy yo. Voy a intentar hacer todo lo posible para ser feliz, y no me importa lo que digan fuera, soy yo y mi familia, y aquí estoy", indicó.